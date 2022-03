L’arrivo della primavera porterà liete notizie ai segni dello zodiaco. Le previsioni dell’oroscopo per aprile annunciano fortuna e soddisfazioni amorose e professionali per molti di noi. I pianeti concederanno i loro favori specialmente a tre segni, che non dovranno attendere ancora molto per gioire di quel che accadrà.

Uno di questi è l’Ariete: con Mercurio e il Sole a fianco per buona parte di aprile, i nativi del segno riceveranno grandi benefici. Ma la buona sorte accompagnerà anche altri due segni a breve. Scopriamo, dunque, chi riceverà il bacio della fortuna nel quarto mese dell’anno.

Il segno del mese

Per l’Ariete è il momento di iniziare a caricare le pile in vista di aprile. Allora un’improvvisa ondata di energia e positività ci pervaderà e porterà incredibili frutti a partire dal lavoro. La forza di volontà ci permetterà di raggiungere traguardi importanti e di esprimere al meglio le nostre idee. Organizzeremo tutto nel dettaglio e ci daremo da fare nel pieno delle nostre capacità.

Grazie all’aiuto di Mercurio fisseremo dei chiari obiettivi da raggiungere nella sfera personale. Per mantenerci in forma e non incappare in problemi di salute, non scordiamoci di mangiare adeguatamente e di curarci ogni tanto.

Oltre all’Ariete questi 2 segni zodiacali vivranno momenti magici ad aprile mentre il Capricorno dovrà fare attenzione alle spese proibite

Una condizione straripante investirà anche il segno della Bilancia nel mese di aprile. La primavera in arrivo porterà grandi novità lavorative, dove finalmente potremo farci valere. Dovremmo riuscire a prendere in mano la situazione e imporre con fermezza le nostre condizioni. Questo periodo sarà l’occasione giusta per tentare di rafforzare i rapporti con la famiglia. Cerchiamo di passare del tempo coi nostri cari e organizzare un viaggio con loro. È il momento giusto per spingere sull’acceleratore e avverare tutti i nostri desideri.

A far compagnia alla Bilancia ci pensa il segno dell’Acquario, che non vuol essere da meno. Il lavoro andrà a mille, e stupiremo i nostri superiori agendo con prontezza e determinazione. L’intraprendenza ci contraddistinguerà e porterà notevoli e ambiti risultati. Il tutto si convertirà in una costante crescita di autostima. Occhio, però, a controllare l’impulsività in ambito sentimentale, o rischieremo di allontanare persone a noi care. Dunque, oltre all’Ariete questi 2 segni zodiacali si troveranno in una posizione di vantaggio che dovranno sfruttare a dovere.

Situazione diversa per il Capricorno, che dovrà affrontare una sorta di conflitto interiore. Ad aprile metteremo anima e corpo nel lavoro e questo potrebbe portare i guadagni alle stelle. Purtroppo per noi, i pianeti contro potrebbero sfavorire i successivi investimenti. Dovremmo valutare bene se sia il caso di spendere subito quanto abbiamo appena messo da parte.