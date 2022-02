La settimana che chiude febbraio e inaugura il mese di marzo sarà un periodo di grandi cambiamenti astrologici. Da segnalare il transito della Luna, che in questi giorni passerà dal segno dell’Acquario a quello dell’Ariete.

Ma i movimenti previsti riguarderanno anche i pianeti. Venere e Marte in Acquario garantiranno un generoso bonus a questo segno. Da lunedì prossimo ci pervaderà una sferzata di energia invidiabile, che migliorerà la forma e il morale. A migliorare ulteriormente la situazione ci penserà Mercurio, già dalla nostra parte da alcune settimane. La situazione lavorativa ne trarrà beneficio e noi non dovremo avere paura di osare.

Il passaggio dei due pianeti nel segno dell’Acquario avrà riscontri positivi anche su altri segni zodiacali. Su tutti il Cancro, che dovrebbe vivere una settimana stratosferica a partire dalla situazione sentimentale.

L’amore prende il volo

Dopo un periodo di grandi sofferenze dal lato passionale, finalmente i nativi del Cancro potrebbero scrollarsi di dosso tutte le delusioni vissute. Venere, che di recente aveva intralciato i nostri piani di conquista, sembra finalmente volerci aiutare.

Già dalla giornata di domani inizierà un periodo di miglioramento psichico, che porterà più sicurezza in noi stessi. Le situazioni amorose intricate potrebbero volgere al termine e la fiducia nel partner dovrebbe riacquistare solidità. Questo si vedrà soprattutto nel fine settimana, in cui riceveremo un feedback positivo dalla nostra dolce metà. Non tarpiamoci le ali ma lasciamoci trasportare dai sentimenti e vivremo dei giorni davvero memorabili.

Venere e Marte in Acquario garantiranno un generoso bonus di denaro e fortuna al Cancro e altri 2 segni zodiacali per marzo

La prossima settimana avrà tra i favoriti altri due segni che, al pari del Cancro, otterranno grandi soddisfazioni in diversi ambiti. Il primo è quello dei Pesci, che stava già beneficiando dell’influsso positivo di Venere e Marte in Capricorno. La situazione nei prossimi giorni non dovrebbe cambiare, ma anzi, potrebbe addirittura migliorare.

Giove ci strizzerà l’occhio e sul lavoro potremmo godere di benefit inaspettati. Alcune entrate economiche e riconoscimenti particolari potrebbero riguardarci e non potremmo che fare salti di gioia per questo.

Così come i Pesci, anche il segno della Bilancia dovrebbe sorridere. Ultimamente abbiamo vissuto più bassi che alti in amore, con Venere a remarci contro costantemente. In ogni caso, da lunedì 28 potremmo rifarci con gli interessi.

Importante anche il favore di Marte, che ci ridarà quella vitalità che sembravamo avere un po’ dimenticato nel cassetto nell’ultimo periodo. Facciamo giusto un po’ più di attenzione a venerdì e sabato, quando la Luna ci volterà le spalle.