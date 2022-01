Sebbene non siamo nemmeno a febbraio, l’oroscopo guarda avanti e ci concede le sue tradizionali previsioni per il mese di marzo. Anche in questo momento dell’anno la fortuna oscillerà e tenderà a pendere dalla parte di alcuni segni dello zodiaco.

Le notizie positive si vedranno a partire dal campo lavorativo, dove potremmo ottenere soldi e successo. Vediamo, dunque, perché sarà un bagno nell’oro per questi segni zodiacali sommersi dal denaro e travolti da una fortuna sfacciata dal prossimo marzo.

Bilancia

Il favore di due pianeti come Marte e Venere ci concederà grandi occasioni da non lasciarsi scappare a marzo. Si prospetta un mese prospero dal punto di vista dei guadagni e i problemi economici saranno alle spalle. Cerchiamo comunque di prestare un occhio alla spesa: le uscite eccessive potrebbero crearci qualche problemino coi costi da sostenere.

L’amore ci sorriderà: le coppie potranno intraprendere una relazione più stabile, mentre i single potrebbero prepararsi a un appuntamento galante. La salute sarà buona, soprattutto a partire dal 19 marzo.

Salti di gioia per questo segno, che con la protezione di Giove godrà di importanti benefici in ambito lavorativo. Potremmo fare guadagni facili e intraprendere convenienti collaborazioni e rapporti professionali.

L’amore bacerà soprattutto i single, che dovranno però rinunciare ai ritorni di fiamma. Occhio alle giornate del 9 e 10 marzo, piuttosto faticose e a qualche momento di rabbia e frustrazione.

Acquario

Venere e Marte al nostro fianco ci caricheranno di energie da investire in amore e sul lavoro. Nuovi accordi professionali sembrerebbero all’orizzonte; potremmo avere entrate generose e rimpolpare le nostre casse. Un occhio di riguardo ci sarà per i più giovani e chi ha investito in una propria attività.

Bene anche l’eros, con marzo ricco di emozioni e sentimento. Chi è ancora solo avrà l’occasione di conoscere qualcuno di speciale con cui intraprendere una relazione appagante.

Scorpione

Il segno dello Scorpione, invece, avrà una situazione contrastante nel mese di marzo. Da un lato potrà godere di un poker di pianeti amici: Marte, Mercurio, Giove e Nettuno offriranno il loro appoggio. Potremmo prepararci a cambiamenti importanti sul lavoro e chi è in cerca di occupazione potrebbe finalmente avere l’opportunità sperata. Le entrate economiche dovrebbero essere regolari, anche se risparmiare qualche soldo potrebbe rivelarsi saggio.

Purtroppo, però, l’amore non sarà altrettanto soddisfacente: le coppie potrebbero entrare in crisi e i battibecchi risultare frequenti. Chi è in cerca di anima gemella dovrebbe preferire incontri occasionali e non impegnativi. Scopriamo, poi, anche i fortunati che potrebbero fare soldi a palate a febbraio.