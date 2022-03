Quando si parla di oroscopo nulla è mai scontato. Le previsioni sono spesso ballerine e potrebbero favorire prima un segno poi l’altro. Quel che sembra poter accadere la settimana prossima, però, dovrebbe rassicurare alquanto alcuni tra noi.

La svolta astrale si avrà con l’ingresso di un pianeta in uno dei dodici segni dello zodiaco. Più nello specifico, Mercurio in Pesci sarà oro colato per le finanze e in ambito sentimentale, ma solo per qualche eletto. Vediamo chi potrà beneficiare di questo cambio di rotta del primo pianeta del sistema solare.

Il significato

Come sapremo, l’astrologia non si mostra solo attraverso le semplici previsioni dell’oroscopo. Questa materia nasconde significati ben più profondi e alcuni riguardano l’avere un pianeta in un determinato segno zodiacale.

I nati con Mercurio in Pesci hanno dei tratti distintivi che delineano il carattere e la loro personalità. In generale sono dei tipi sensibili e dotati di una certa creatività. Inoltre, si può dire che hanno una sorta di sesto senso che permette loro di cogliere il significato dei messaggi che vanno oltre le parole.

La visione molto personale che si ha della realtà, però, in certi casi potrebbe far avere degli abbagli e far prendere decisioni sbagliate. Gli individui con Mercurio in Pesci sono mediamente portati per le materie artistiche e spiccano in poesia, musica e fotografia.

Mercurio in Pesci sarà oro colato per questi 3 segni zodiacali fortunati che voleranno verso importanti traguardi amorosi e professionali

Nella settimana dal 7 al 13 marzo, dunque, ci saranno grandissime novità per gli appartenenti a 3 segni dello zodiaco. I primi a sorridere saranno i nativi dell’Acquario. Dopo i primi due giorni di stallo, potrebbero esserci importanti svolte sul lavoro. Sono favoriti gli incontri professionali e potremmo concludere attesi contratti. Venere e Marte dalla nostra ci daranno parecchie energie che potremo spendere in campo sentimentale. Mercoledì e giovedì saranno le giornate in cui potremmo rischiare e fare l’attesa proposta alla nostra dolce metà.

Festeggia anche il Cancro, che potrebbe tornare a fare scintille in amore. Gli ultimi giorni avari di gioie potrebbero lasciare il posto a momenti di emozioni forti per chi cerca l’anima gemella. Da giovedì Mercurio ci affiancherà e porterà tante belle novità anche sul posto di lavoro.

Pure la stella dello Scorpione potrebbe presto brillare. Anche in questo caso, riceveremo i favori di Mercurio da giovedì e il lavoro dovrebbe decisamente beneficiarne. L’amore, invece, potrebbe prendere il volo dal weekend. Occhio all’inizio settimana, quando la Luna contro potrebbe rallentare temporaneamente il nostro percorso di crescita.