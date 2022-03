Secondo gli esperti, ci sono pianeti che più di altri sono legati ai simboli del denaro, della fortuna e del benessere economico. Si tratta di Giove in primis ma anche di Mercurio, Venere e Marte, la cui presenza o quadratura divide il periodo propizio da quello ostile.

Vediamo in questa sede in quali case dello zodiaco si trovano i principali pianeti. Lo abbiamo chiesto agli esperti per i nostri Lettori e scoperto che Giove e Sole sono in Pesci, mentre un trittico di pianeti staziona in Acquario. Pertanto, le stelle prevedono soldi e tanta fortuna in arrivo soprattutto per uno dei 12 segni dello zodiaco.

Momento magico per l’Ariete a metà marzo

Si prospettano giorni molto interessanti per gli amici Ariete almeno fino alla metà del mese. Grazie al favore di Marte, Mercurio e Venere in Acquario, la sfera delle iniziative e degli affari andrà a gonfie vele. Gli astri consigliano di approfittare per fare una spesa importante o un piccolo investimento (anche a basso rischio, come nel caso di alcuni BTP).

Altrettanto favorite dalle stelle sono le nuove conoscenze (specie per i single, che risulteranno più attraenti) e gli spostamenti. A volte saranno per piacere, altre volte legati al lavoro o agli affari in generale. momento molto buono, infine, anche per la salute.

Soldi e tanta fortuna in arrivo per questo segno zodiacale a metà marzo grazie al sostegno di Mercurio, Venere e Marte

Mercurio, Venere e Marte portano soldi e fortuna a questo segno zodiacale tra i più invidiati a metà marzo

In questo periodo di marzo, tuttavia, il carico di buone stelle è appannaggio del segno dell’Acquario. Molti gli ambiti protetti dai pianeti, a partire dall’amore grazie all’influsso di Venere e Marte. I nati del segno godranno di maggiore fascino e carisma, per cui risulterà più facile conquistare un nuovo cuore o rinsaldare un vecchio amore.

Periodo fortunato anche nel gioco e negli ambiti che rimandano alla sfera economica e finanziaria. Lavoro e soldi andranno a braccetto e a gonfie vele con la presenza di Mercurio nel segno. Fino a quando resterà propizio, potrebbero giungere belle notizie e maggiori entrate finanziarie per gli amici Acquario.

Gemelli sulla cresta dell’onda

In serata la Luna passerà nella casa del Cancro, ma per i nati sotto il segno dei Gemelli non c’è nulla da temere. Grazie al trigono di Marte, Mercurio e Venere in Acquario è in arrivo un carico di energie e tante buone iniziative in questi giorni.

Il periodo è ottimo per i single per stringere su una nuova conoscenza. Altrettanto buono è il cielo legato alla sfera lavoro e denaro. Il momento è perfetto per realizzare un progetto lavorativo, specie per gli autonomi. Periodo favorevole anche per inviare un curriculum vitae o fare la domanda a un concorso pubblico (occhio a questo bando per complessive 253 risorse da assumere).

Guai tuttavia a strafare per non compromettere lo stato di salute in questo scorcio d’inverno. Potrebbero persistere ancora possibili acciacchi alle articolazioni o stati influenzali.

Approfondimento

A Milano impazziscono per questa torta che ruberebbe il cuore anche a Roma o Napoli e Palermo.