L’acqua è un bene prezioso che non si dovrebbe mai sprecare. È una fonte di vita indispensabile per il corpo umano. Infatti, secondo gli esperti dovremmo bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Anche se questa quantità potrebbe variare in base alle caratteristiche dei singoli soggetti. L’acqua svolgerebbe varie funzioni. Potrebbe regolare la temperatura del corpo, agire sul metabolismo, intervenire sui processi digestivi. Naturalmente avrebbe la capacità di dissetarci ed evitare la disidratazione.

Oltre all’acqua, ecco quali alimenti dovremmo mettere nel carrello per evitare la disidratazione e ridurre la ritenzione idrica

Quando le temperature iniziano ad aumentare dobbiamo fare molta attenzione a ciò che mangiamo. Infatti, è importante bere, ma anche utilizzare dei prodotti freschi, leggeri e poco calorici. Con il caldo è facile che il nostro corpo perda più liquidi. Per questo motivo, dovremmo sempre reintegrarli nel minor tempo possibile. Ecco che la verdura e la frutta di stagione potrebbero darci una grossa mano. Cerchiamo di scegliere sempre dei prodotti ricchi di minerali e vitamine. In particolare il magnesio e il potassio aiuterebbero a ridurre la spossatezza e la stanchezza.

Ad esempio, le carote avrebbero non solo un basso apporto calorico, ma sarebbero anche ricche di fibre utili per l’intestino. Inoltre, potrebbero essere un aiuto per il sistema immunitario. Ma non dimentichiamo l’anguria, ricca di acqua e vitamine. Il cetriolo, povero di calorie ma che eserciterebbe un lieve effetto diuretico. Anche i pomodori sarebbero ricchi di potassio e proteggerebbero la pelle. Inoltre, non dimentichiamo le tisane, i centrifugati e i frullati naturali (senza zuccheri aggiunti), che potrebbero aiutarci a dissetarci in fretta. Un ultimo consiglio. Prediligiamo sempre la verdura cottura al vapore e riduciamo le quantità di sale.

Alimenti che aiuterebbero contro la ritenzione idrica

Anche la ritenzione idrica è un problema che affligge molti di noi, soprattutto in estate. Un fenomeno che si manifesta quando i fluidi non sono correttamente eliminati dai tessuti. Una delle soluzioni per cercare di attenuare il problema potrebbe essere quella di bere molta acqua. Ma anche l’alimentazione non sarebbe da sottovalutare. Infatti, secondo gli esperti le pesche, le albicocche e le prugne potrebbero attenuare la ritenzione idrica. Inoltre, questi prodotti sarebbero ricchi di potassio, minerale molto utile per rafforzare i nostri muscoli. Quindi, oltre all’acqua, ecco quali alimenti di stagione potrebbero aiutarci.

