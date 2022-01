Oltre alla pancia piatta, anche glutei sodi e fondoschiena sollevato a 50 e a 60 anni, servirebbero a contrastare la forza di gravità

Ci sono fasi della vita in cui si ha bisogno di darsi quella spinta in più necessaria per vivere bene. Per piacere e per piacersi, infatti, rimanere in forma è uno dei passaggi principali. Sicché, anche a 50 e a 60 anni si può mantenere un corpo invidiabile. Ma, come? Ebbene, anzitutto, cercando di contrastare quei fattori connaturati al passare del tempo che tendono ad inflaccidire la pelle. Le parti più sensibili alla caduta verso il basso sono, normalmente, le parti del corpo a cui la donna tiene di più e cioè: glutei, fondoschiena e pancia. Per evitare, dunque, che tutti i precedenti sforzi cedano alla forza di gravità, occorre impegnarsi quotidianamente, adottando determinati comportamenti. Questi, oltre a renderci più belle, ci manterranno anche più felici e in salute.

Infatti, si consideri che glutei e fondoschiena più sodi e forti ridurrebbero il rischio di dolori lombari e lesioni. Inoltre, sostengono meglio la schiena e aiutano a stabilizzare i fianchi, mantenendo un più corretto allineamento del corpo. Tutto ciò risulta particolarmente importante con l’avanzare dell’età.

Esercizi facili da fare quotidianamente

Molti non sanno che già dopo i 30 anni si inizierebbe a perdere, gradualmente, massa muscolare. Questo si traduce in un aumento della massa grassa, se non si svolge attività fisica regolare. Veniamo, quindi, ai 5 esercizi da fare quotidianamente. Il primo è lo squat, molto semplice da eseguire. Si tratta di un movimento simile a quello che si fa nel sedersi. Basta divaricare le gambe, in modo che i piedi siano allineati alle spalle. Poi, con la schiena dritta, si deve scendere fino a sfiorare il sedere con le gambe e ripetere l’esercizio almeno 10 volte al giorno.

Secondo esercizio per avere, oltre alla pancia piatta, anche glutei sodi, sono gli slanci posteriori. Questo si può eseguire sia carponi sul tappetino che stando in piedi, purché si presti attenzione a non inarcare la schiena. Slanci laterali su un fianco. Basta distendersi sul fianco, poggiando la testa sul braccio disteso a terra. A quel punto, alziamo e abbassiamo la gamba, senza farla toccare a terra. Anche quest’esercizio è eseguibile sia da distesi che in piedi.

Oltre alla pancia piatta, anche glutei sodi e fondoschiena sollevato a 50 e a 60 anni, servirebbero a contrastare la forza di gravità

Tutti gli esercizi indicati implicano una contrazione muscolare che, seppure concentrata su glutei e schiena, interessa anche gli altri muscoli. In tal modo, facendo le giuste contrazioni anche dell’addome, manterremo la pancia piatta se accompagniamo il tutto alla giusta alimentazione. Passiamo, dunque, all’esercizio numero 4: sollevamento del bacino. Distendiamoci sul tappetino, con le braccia lungo il corpo e le gambe flesse. Poi, alziamo il bacino senza che pianta del piede e spalle si alzino da terra. Quindi, a seguire, abbassiamo il bacino e ripetiamo il movimento 20 volte.

Il quinto esercizio consiste negli affondi frontali. Dalla posizione in piedi, facciamo un passo in avanti piegando la gamba, formando con il ginocchio un angolo di 90°. A quel punto, si torna in posizione di partenza e poi si ripete, anche con l’altra gamba. Oltre agli esercizi indicati, per raggiungere gli obiettivi descritti, occorre seguire un’alimentazione sana, a ridotto contenuto di grassi. Inoltre, bisogna evitare di stare troppo seduti perché i flessori dell’anca si accorciano e restringono, a scapito dei muscoli del gluteo.