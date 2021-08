Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il mal di schiena rappresenta la prima causa di disabilità al Mondo. Le ragioni di esso possono essere diverse e più o meno gravi. Le prime ricorrono in caso di: fratture, infezioni, neoplasie, patologie degli organi interni, artriti e deformità. Altre volte, le patologie possono essere specifiche, come avviene in caso di discopatie, ernie discali scoliosi. Ad esse, il più delle volte, si associa anche il problema della postura. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il mal di schiena è riconducibile ad un sovraccarico della colonna vertebrale.

In tal caso, si parla di: lombalgia o dorsalgia, a seconda del tratto di schiena interessato dal disagio. Sicchè, quando non sussiste una patologia, vuol dire che il carico che stiamo dando alla schiena è eccessivo. Molti lavori, infatti, costringono ad una vita sedentaria, quindi a stare molto tempo seduti. Ciò implica l’adozione di una posizione fortemente stressante per la colonna vertebrale. Il problema è che moltissimi non sanno come prevenire ed alleviare i fastidi dell’invalidante mal di schiena.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prevenire e alleviare

In questa sede, forniremo delle indicazioni utili su come prevenire ed alleviare il mal di schiena. Anzitutto, per mantenerla in salute, l’esercizio fisico regolare è tra le strategie di prevenzione più efficaci. Ciò in quanto praticare quotidianamente varie attività sportive sviluppa la muscolatura della schiena. Inoltre, aiuta a scaricare lo stress meccanico e parte dell’ansia accumulati. Altro aspetto importante, da considerare, è la postura. Ai fini della prevenzione del dolore, dobbiamo variarla frequentemente, alternando la posizione seduta a quella in piedi.

Poi, dobbiamo cercare di fare brevi pause in cui ci alziamo dalla seduta per camminare. Questo aiuta a non sovraccaricare la schiena, prevenendo problemi in seguito. Il terzo aspetto riguarda il sollevamento dei carichi. Molto spesso accade di fare forza sulla schiena e non su gambe e ginocchia. In queste situazioni, occorre non piegare eccessivamente la schiena in avanti, così evitando una serie di traumi e fastidi.

Moltissimi non sanno come prevenire ed alleviare i fastidi dell’invalidante mal di schiena

Fornite le indicazioni essenziali occorrenti per prevenire il mal di schiena, ora vediamo come possiamo alleviarlo una volta insorto. Nella fase acuta del dolore, possiamo utilizzare farmaci analgesici, antinfiammatori, oppure ricorrere alla fisioterapia, terapia infiltrativa locale, terapie fisiche ecc. Tuttavia è fondamentale fare una corretta diagnosi, per poter scegliere la soluzione terapeutica più idonea. Pertanto, è consigliabile rivolgersi ad uno specialista. Il tutto, anche per valutare il ricorso alla chirurgia, che in taluni casi potrebbe servire a migliorare la situazione. Essa, infatti, rappresenta uno strumento terapeutico ulteriore da percorrere quando le altre terapie risultano inefficaci.