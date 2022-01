La colazione dolce è sicuramente la più amata dagli italiani. Non c’è niente di più bello che andare al bar e godersi un buon cornetto e cappuccino. Ma anche solo gustando un buon caffè d’accompagnamento il cornetto in genere non manca mai.

C’è chi lo ama classico e vuoto, chi lo adora farcito con una crema pasticcera al profumo di limone. Ma anche chi preferisce la Nutella o un impasto più dietetico come quello ai cereali. Insomma si può dire che noi italiani ne sappiamo di cibo a partire dalla colazione.

Però non sempre è possibile recarsi al bar per la nostra carica quotidiana di zuccheri. A volte ci tocca risparmiare e a qualcosa dobbiamo rinunciare. Altre volte semplicemente vorremmo gustarci un bel cornetto senza precipitarci assonnati al bar.

Come cuocere i cornetti surgelati e sfornarli buoni e fragranti come quelli del bar con questo trucco geniale

Ecco quindi che ci viene in aiuto un elettrodomestico ormai amato da tanti, la friggitrice ad aria. Questo elettrodomestico ci permette di preparare i famosi cornetti surgelati in un battibaleno. Possiamo risparmiare sia in tempo che in denaro non dovendo accendere il forno elettrico ogni giorno. In più è utilissima per preparare una varietà incredibile di ricette, dai dolci come i churro fino alle patatine fritte.

Per sfornare dei cornetti surgelati impeccabili come quelli del bar è importante azzeccare i tempi di cottura. Non solo, anche la temperatura giusta è fondamentale e può variare in base ad un fattore importante. Infatti possiamo cuocerli scongelandoli prima oppure da surgelati.

Metodo da surgelati

Ideale se andiamo di fretta e non vogliamo perdere tempo a tirarli fuori dal congelatore dalla sera prima. Prendiamo i nostri cornetti ancora surgelati e adagiamoli nel cestello della friggitrice ad aria. In base alla grandezza del cestello inseriamone uno, due o tre ben distanziati. Bisogna ricordare che in cottura aumenteranno di volume. Programmiamo la friggitrice a 180° gradi per 15 minuti e una volta pronti aspettiamo qualche minuti prima di gustarceli ancora fumanti.

Metodo con precedente scongelamento

Tiriamo fuori i nostri cornetti dal congelatore la sera prima e posizioniamoli su una placca da forno. Lasciamoli scongelare e lievitare tutta la notte anche nel forno spento o coperti da un canovaccio. La mattina successiva inseriamoli sempre ben distanziati nel cestello della friggitrice ad aria. Impostiamo la temperatura di 175° gradi e il timer a 10 minuti. Sforniamoli e gustiamoceli per colazione.

Insomma, ecco come cuocere i cornetti surgelati e sfornarli buoni proprio come in pasticceria. Sicuramente la qualità del prodotto acquistato fa la differenza, ma questo trucco è davvero utilissimo. In pochi minuti potremo gustarci un buon cornetto direttamente a casa senza dover uscire in pigiama a comprarli.

