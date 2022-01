Come fare a rinunciare ad una fetta di pane fresco e fragrante durante i pasti o semplicemente per una merenda veloce? È un alimento ricco di storia e tradizioni e l’Italia è un Paese che ha compreso in pieno la sua importanza.

Quando è genuino ha una profumazione intensa e basta una goccia d’olio extravergine d’oliva per risaltarne il sapore. Sia che lo realizziamo in casa, sia ce lo acquistiamo in bottega, è importante saperlo conservare al meglio per non perdere la sua freschezza, sofficità e croccantezza.

Sicuramente lo sbaglio da non commettere è lasciarlo all’aria aperta, perché in breve tempo sarà praticamente immangiabile. Per mantenerlo umido, dovremmo usare la carta adatta per avvolgerlo all’interno e lasciarlo in un luogo buio e arieggiato.

Esistono anche dei portapane di nuova tecnologia che lo mantengono fresco più a lungo. In alternativa, le nostre nonne lo riponevano all’interno di teli di cotone. Potremmo metterlo anche in freezer, se vogliamo che duri per settimane.

Come utilizzare il pane duro e raffermo con queste semplici e gustose ricette da leccarsi i baffi

Ma quante volte ci siamo sbagliati, è avanzato o abbiamo dimenticato il pane all’aria aperta, rendendolo duro e secco. Molti per ammorbidirlo lo mettono nel forno al microonde, altri lo preferiscono croccante e quindi realizzano dei crostini per zuppe o vellutate.

Basta cuocerli in forno ventilato su una teglia foderata con olio, sale, pepe e aromi vari per ottenere un meraviglioso risultato.

Ma queste non sono le uniche alternative per recuperare il pane secco, perché potremo dare vita a delle vere e proprie ricette salva cena.

Se non abbiamo molto tempo a disposizione, è ideale preparare la famosa pappa al pomodoro. Dovremo solo aggiungere in cottura pezzi di mollica all’interno della nostra passata, per dare la giusta consistenza al piatto.

In alternativa, potremo recuperare delle fette, mettendole ammollo nel latte, poi basterà panarle nell’uovo e friggerle. Serviamole infine con del basilico o menta fresca sopra.

Altre idee

Potremo cucinare una stravagante parmigiana, sostituendo la melanzana con delle fette di pane. Quindi, creiamo i classici strati con pomodoro, mozzarella, formaggio grattugiato e pane raffermo leggermente oleato.

Potremo, poi, preparare una torta salata a base di pane, recuperiamo una teglia per ciambellone e mettiamo le fette a formare un cerchio, in mezzo alle varie fette inseriremo prosciutto e scamorza. Versiamo un filo d’olio, inforniamo e mangiamo le fette filanti ancora calde.

Facciamoci ispirare dalla tradizione tirolese e realizziamo i canederli, mettiamo in una ciotola la stessa quantità di latte e pane. Aggiungiamo all’impasto le uova e i salumi, o spinaci, sale, pepe e facciamo con le mani delle palline. Basterà poi cuocerli nel brodo caldo, a base di carne o verdure, in 15 minuti saranno pronti.

Ecco come utilizzare il pane duro e raffermo per non sprecarlo o gettarlo via, facendo dei piatti che faranno un figurone a tavola.

