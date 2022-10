5 segreti da sapere per allenarsi a casa e avere risultati anche senza attrezzi

La necessità deve aguzzare l’ingegno, come dice il proverbio. Ecco perché, con qualche dritta, riusciremo a rendere anche la nostra casa un luogo perfetto in cui fare attività fisica.

Eseguire movimento, infatti, è fondamentale per stare bene e mantenersi in forma. Oltre a eliminare il grasso in eccesso, fare attività fisica aiuterebbe a prevenire malattie cardiovascolari e non solo.

Contrasterebbe la comparsa di patologie neoplastiche e dell’artrosi, e contribuirebbe a mantenere controllati i valori del sangue. Stiamo parlando di glicemia, colesterolo e di altri famosi nemici che molte persone combattono costantemente, ogni giorno.

Ecco perché dovremmo mettere da parte le scuse, e iniziare subito a fare attività fisica. Anche se si ha poco tempo, non si ha voglia o non si dispone dei soldi necessari per un abbonamento in palestra.

Basterà seguire i consigli che seguono, e trasporteremo la palestra direttamente a casa nostra. Vediamo cosa fare.

5 segreti da sapere per allenarsi a casa come in palestra

Il primo suggerimento è quello di capire sin da subito quali oggetti di casa potrebbero tornarci utili per allenarci. Oltre al tappetino e all’asciugamano, ad esempio, molte persone eseguono esercizi sfruttando rialzi come sedie, divani, o pesi, come bottiglie d’acqua.

Guardandoci attorno, infatti, capiremo di poter sfruttare almeno 3 oggetti che tutti abbiamo in casa per rassodare sedere, spalle e braccia.

Il secondo e il terzo consiglio riguardano le attività da svolgere prima e dopo l’allenamento. Infatti, prima di iniziare la serie di esercizi previsti durante la sessione di fitness, dovremo ricordarci di eseguire qualche minuto di stretching.

Molte persone saltano questo passaggio, che in realtà è fondamentale, e rischiano di danneggiare muscoli e ossa. Fare stretching, infatti, è importantissimo per scaldare il fisico, e prepararlo ad affrontare gli sforzi necessari durante gli esercizi.

Alla fine dell’allenamento, invece, sarà importante dedicarsi ad una fase di defaticamento. In questo caso, infatti, lo stretching sarà finalizzato a rilassare il fisico, allungando i muscoli. Facendo questo, non si avvertirà la tensione muscolare, e si aumenterà la flessibilità del proprio corpo.

Ci vuole tempo per ottenere risultati

Fare allenamento non ci garantirà risultati visibili nell’immediato. Questo, però, non dovrà scoraggiarci né farci perdere la speranza.

Per vedere i veri cambiamenti, infatti, dovremo avere pazienza, ed eseguire gli allenamenti con costanza.

Ascoltare il proprio fisico

L’ultimo dei 5 segreti da sapere per allenarsi a casa consiste, più che altro, in una vera e propria raccomandazione. Quando siamo a casa, infatti, potremmo rischiare di strafare, non avendo un supervisore che controlla i nostri movimenti.

In questi casi sarà importante ascoltare il proprio corpo, che ci comunicherà quali saranno i limiti che non dovremo superare.

