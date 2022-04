Spesso si parla di attenzione verso i nostri amici a 4 zampe, gatti o cani che siano. Stiamo attenti a capire ogni loro segnale, situazione ambigua o abitudine scomoda. Da poco abbiamo parlato di questo brutto atteggiamento, che potrebbero avere i nostri amici gatti e che si verifica sempre in situazioni di eccessiva compagnia. Mentre per i nostri amici cani capita che, per troppa solitudine, sviluppino questa bruttissima abitudine, che è meglio riconoscere e fermare in tempo. Insomma, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, ma abbiamo mai pensato a cosa vedono i nostri amici a 4 zampe?

Bisogna farsi le domande giuste

Spesso li consideriamo delle vere e proprie persone o, addirittura, figli. Pensiamo che l’unica differenza tra noi e loro è il fatto che non sanno parlare, ma comunque si esprimono benissimo anche con segnali non verbali. Ci fanno sempre capire come stanno e cosa provano. Ma una cosa alla quale quasi nessuno pensa abbastanza sono i colori. Proprio così, i colori. Ci siamo mai chiesti cosa riescono a distinguere i cani mentre sono a passeggio o i gatti mentre camminano sul cornicione? Non è vero che riescono a distinguere tutte le sfumature e, spesso, gli viene difficile riconoscere alcuni oggetti, se sono in una determinata tonalità piuttosto che in un’altra.

Oltre alla dieta, per una vita lunga e serena di cani e gatti è questa la cosa che tutti dovrebbero sapere

I cani non riescono a distinguere e riconoscere il rosso e il verde. I gatti non percepiscono il rosso. Ma, mentre per i gatti il verde e il blu non sono assolutamente un problema, i cani distinguono meglio il giallo, il viola e il blu. Ora dovremmo fare caso anche ai loro oggettini personali. Pensiamo alle palline con le quali giocano: di che colore sono? Oppure alla coperta dove il gatto riposa e ormai è diventata di sua proprietà: sicuri che sia rossa? Alcuni sostengono che, soprattutto nei primi anni di vita, è necessario creare delle abitudini di comfort per i nostri animali.

Infatti, sarebbe meglio usare anche tonalità di colore che possono distinguere senza fatica e immediatamente. Inutile comprare la cuccia che ci piace di più, perché potrebbe succedere che il nostro animale non la guardi nemmeno. Per non parlare dei momenti di gioco e interazione con noi. Meglio preferire oggetti viola o gialli, blu o bianchi. Insomma, qualcosa che possano percepire senza nessuna fatica al primo colpo. Oltre alla dieta, per una vita lunga e serena ecco cosa dobbiamo assolutamente sapere per dargli sicurezza e dimestichezza, sia nella giovinezza che negli anni a venire.

