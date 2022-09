Come capire se un criceto freddo e immobile è morto oppure è malato

Perché è bello avere un animale in casa in tanti potrebbero rispondere. Avere un animale in casa fa bene alla salute. È vero anche che qualcuno potrebbe obiettare che ci sono degli svantaggi ad avere un animale domestico. Eppure, dalla domanda su quanti animali domestici esistono oggi in Italia la risposta è sorprendente. Sono ben 62 milioni, il che è davvero incredibile. Di questo numero, circa il 3% è composto dai criceti. In pratica, quasi 2 milioni di criceti abitano nelle case degli italiani.

Avere un criceto in casa ha pro e contro

Ovviamente, come ogni animale domestico, ci sono dei pro e dei contro anche con il criceto. In particolare, avere in casa già un gatto o un cane potrebbe risvegliare i loro istinti predatori. Poi, i criceti amano dormire soprattutto durante il giorno, mentre è facile sentirli di notte. Il che potrebbe disturbare il nostro sonno. Evitiamo, in questo caso, di tenerli in camera da letto.

I criceti, in genere, vengono presi per i bambini. Attenzione, però, che il bimbo non perda rapidamente interesse. Finendo per trasformare il povero criceto in un “peso”. Insomma, prima di acquistare un criceto faremmo bene a valutare ogni cosa.

Il criceto è un animale affettuoso e molto intelligente

Una volta che è entrato a far parte della famiglia, però, finiremo per affezionarci a lui. Anche perché sono animali molto affettuosi oltre che intelligenti. E, di conseguenza, la nostra preoccupazione sarà anche la loro salute. Non solo informandoci su cosa mangiano i criceti, ma anche su come tutelare il loro benessere.

Come capire se un criceto freddo e immobile è morto, ad esempio, è importante saperlo per non fasciarci la testa. Infatti, se un cane piange, ulula o mugola ci sono dei modi per evitarlo. Ma cosa fare con il criceto che soffre o non si muove? Per esempio, potrebbe capitare di vederlo rannicchiato su sé stesso, apparentemente senza vita e freddo. In realtà, per fortuna, non è così.

Come capire se un criceto freddo e immobile è morto oppure è malato

Potrebbe avere semplicemente freddo. In questo caso, prima di trarre conclusioni sbagliate, proviamo a scaldarlo nelle nostre mani. Evitiamo phon o panni, ma semplicemente trasferiamogli il calore delle nostre mani. E se andrà tutto bene, lo vedremo reagire.

Se il criceto, purtroppo, sta per morire, in genere lo si capisce da alcuni segnali. Tenendo conto che un criceto, in genere, vive fino a tre anni, facciamo attenzione ad alcuni suoi comportamenti. Se non dovesse mangiare, se è sensibile al dolore, se diventa improvvisamente aggressivo, allora dovremmo preoccuparci. Portiamolo subito dal veterinario, anche quando lo vediamo sempre fermo, privo di voglia di muoversi.

