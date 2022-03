Parliamo spesso di come comportarci in casa con un animale, che sia un gatto o un cane. Soprattutto quando si tratta di riconoscere i segnali che intende mandarci, con comportamenti che ci sembrano strani o sospetti. In questo articolo precedente, per esempio, abbiamo parlato di quando il nostro animale lecca morbosamente coperte, lenzuola o cuscini. Con questo comportamento ossessivo, intende dimostrarci che sta vivendo stati di solitudine e noia. In alcuni casi potrebbe anche diventare un’abitudine parecchio fastidiosa. Sarebbe meglio confrontarsi con il veterinario e cambiare il suo stile di vita.

Un altro comportamento da non sottovalutare

Quante volte ci è capitato di assistere a scene nelle quali il nostro amico a 4 zampe ulula? Per prima cosa bisogna ricordarci che i cani sono diretti discendenti dei lupi e, come tali, hanno delle caratteristiche innate che non possono proprio eliminare. Molti, infatti, ululano per richiamare i loro simili, proprio come fanno i lupi. Alcuni canidi, infatti, utilizzano questo metodo per indicare la propria posizione al resto del branco o per comunicare la presenza di estranei nel territorio.

Ecco spiegato perché il nostro amico a 4 zampe ulula in questo particolare momento della giornata anche senza motivo

Nello stesso modo anche i nostri amici cani possono dimostrarsi particolarmente territoriali dentro le mura di casa e sentirsi infastiditi da presenze esterne fuori dall’abitazione. Postino, vicino di casa, ma anche suoni forti come ambulanze, camion, persino gli omini che raccolgono la mondezza particolarmente rumorosa come il vetro. Possono schizzare per il campanello che suona o per la sveglia improvvisa, così come per un rumore forte come una porta sbattuta. Ma ci sono momenti in cui i nostri amici ululano senza apparente motivo, soprattutto di notte. In alcuni casi, il fatto di essere soli può essere un fattore fondamentale. Si sentono intimoriti dal minimo rumore nel silenzio del riposo, e vogliono dimostrarsi cattivi e forti agli occhi della minaccia esterna.

Oppure vogliono riconciliarsi con il loro padrone che, anche se può sembrare strano, fa parte del suo branco. Se invece questo capita anche con la nostra presenza in casa, allora potrebbe trattarsi di un sogno. Ricordiamoci, infatti, che i nostri cani sognano molto spesso. Sembra quasi che corrono, oppure piangono emettendo suoni strani. Ma può capitare anche che ululino, mentre dormono. Ecco spiegato perché il nostro cane emette suoni acuti anche di notte, ma in questi casi bisogna tenere monitorata la situazione per qualche settimana e, se si ripete con frequenza, informare il veterinario.