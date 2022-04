Il gatto è un animale solitario. Ama stare comodo negli ambienti di casa, tra divano, letto e tavolo. Ma non ama molto la compagnia degli altri rispetto a quella del suo padrone. E, anche in questi casi, sceglie lui quando farsi accarezzare e coccolare. C’è chi è abituato a stare sempre dentro le mura di casa e chi, invece, ama fare passeggiate all’aria aperta con il sole e con il vento. Capita che alcuni abbiamo abitudini per precise, sia nel mangiare che nel dormire e, proprio per questo, quando non preoccupiamo che possa dipendere da qualcosa di grave.

Ecco perché non mangia quando è tranquillo

In generale, se il gatto non mangia e quindi è inappetente può dipendere da diversi fattori. Uno di quelli più comuni sono le palle di pelo. Dopo esserci leccati e puliti, possono fermarsi in gola dei residui di sporco e polvere che vanno espulsi. E, nel mentre, non riescono ad ingerire nulla. Per questo motivo l’ideale sarebbe spazzolarlo più di frequente e magari usare anche qualche salvietta.

Sorprendente sapere il perché l’inappetenza può dipendere anche dal caldo, ma quella capita raramente e principalmente in estate. E anche dal fatto che il cibo non è di suo gradimento. In questi casi potrebbe succedere in concomitanza del cambio della dieta per il nostro amico a 4 zampe. Mettiamogli dei bocconcini di pollo o, comunque, qualcosa di succulento nella ciotola, in questo modo dovremmo risolvere il problema.

Sorprendente sapere il perché il nostro gatto miagola, si isola e non mangia quando in casa c’è questa situazione

Può anche capitare che, però, le cause siano più specifiche e mirate a seconda della situazione. Controlliamo la posizione della ciotola, se è vicino alla lettiera allora l’errore è nostro. I gatti sentono l’odore sgradevole della sabbia e si rifiutano di mangiarci accanto. Meglio spostarla in un luogo più appartato, magari sul balcone o in un angolo riparato del bagno.

Infine, se questo succede quando ci sono persone estranee o, addirittura, animali, il nostro gatto farà molti dispetti. La presenza di una persona o di un animale con il quale non ha confidenza potrebbe minare la sua serenità in casa. Potrebbe sentirsi infastidito o addirittura minacciato.

I gatti sono tipicamente molto territoriali, amano sentire il loro odore sugli oggetti di casa e quando riconoscono un’altra presenza allora diventano dei veri e propri dispettosi. Sorprendente sapere il perché il nostro gatto smette di mangiare, si nasconde, miagola e cerca di attirare l’attenzione sul fatto che provano rabbia e frustrazione. Tutto potrebbe dipendere da estranei in casa e, in questi casi, la situazione dovrebbe risolversi da sola.

