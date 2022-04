Si avvicina la festa più importante di primavera. Quella che in tanti aspettano per prendersi una piccola vacanza. Il tempo di Natale è finito da diversi mesi e la primavera ci invoglia a prenderci una pausa dai nostri impegni. Quale periodo migliore per farlo se non a Pasqua?

Uno dei simboli di questa ricorrenza così importante è sicuramente l’uovo di cioccolato. Un prodotto che tanto piace ai bambini, che sono molto incuriositi dalla sorpresa che vi troveranno all’interno. Oggi ne esistono di tutte le marche e con una vasta possibilità di scelta, a seconda dei gusti dei nostri piccoli.

Tuttavia, anche gli adulti spesso ne sono attratti e, magari ufficialmente, lo acquistano per i figli, ma poi, nella realtà, lo fanno anche un po’ per loro. In fondo, a chi non piace ricevere una sorpresa?

Allora andiamo a vedere, a tal proposito, cosa dice lo zodiaco. Per comprendere quali segni la riceveranno e sotto forma di cosa.

Quella più grossa spetterà al Cancro. I nati dal 22 giugno al 22 luglio, infatti, saranno abbastanza inaspettatamente riempiti di sorprese. Come se tutto il bene fatto nei mesi precedenti venisse improvvisamente ricambiato con un uovo di Pasqua farcitissimo. Addirittura, il partner potrebbe regalare loro una vacanza premio. Un periodo di qualche giorno da trascorrere in qualche meta davvero interessante. Non solo, anche i familiari saranno generosi con il Cancro, magari regalandogli qualcosa che aspettava da diverso tempo.

Grande sorpresa nell’uovo di Pasqua per Cancro, degli auguri speciali e inaspettati per Leone, Venere e Giove faranno un regalo a questo segno

Non sarà sotto forma di qualcosa di pratico, o di un oggetto in particolare, la sorpresa che riceverà il Leone. Infatti, i nati sotto questo segno di fuoco saranno raggiunti da una chiamata davvero inaspettata. Degli auguri, sfruttando l’occasione, che in realtà saranno un tentativo per riallacciare un rapporto dopo molto tempo. Addirittura, per i single del Leone, qualcuno potrebbe ricomparire improvvisamente alla porta. Non sarà, di sicuro, una presenza indesiderata, anzi. Potrebbe davvero essere una Pasqua di resurrezione per un rapporto che si credeva terminato.

Saranno, invece, Venere e Giove a prospettare una graditissima sorpresa per il segno più creativo dello zodiaco, ovvero l’Acquario. Addirittura, due tipologie diverse. Dal punto di vista sentimentale, ecco il classico invito che non ti aspetti o per il quale sembrava non esserci più speranza. Da quello professionale, invece, potrebbe giungere un pagamento sul quale si era messa una pietra sopra. Insomma, il segno che più di tutti tende a sorprendere verrà piacevolmente e inaspettatamente spiazzato in questi giorni di festa.

Grande sorpresa nell’uovo di Pasqua per Cancro, dunque, con Leone che farà un incontro speciale e l’Acquario a godere addirittura di due eventi imprevedibili. Per una festa che sarà davvero da ricordare per questi segni zodiacali così diversi tra loro.

