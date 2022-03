Quando abbiamo un cane in casa, diventiamo persone più responsabili e attente soprattutto nei confronti del nostro nuovo amico a 4 zampe. Cerchiamo di andare incontro ad ogni sua necessità, monitorando il suo stato d’animo, la sua tranquillità in casa e il suo stato di salute. Alcuni segnali possono allarmarci più di altri ed è importante consultare il veterinario in ogni situazione di incertezza. Ci sono però anche delle abitudini, che spesso sottovalutiamo, con cui il nostro animale sta cercando di comunicarci qualcosa.

Quando il nostro cane lecca morbosamente coperte, lenzuola o cuscini sta cercando di comunicarci qualcosa e spesso si tratta di queste emozioni negative

Leccare le cose è uno dei modi che adotta per comunicare con noi. Quando torniamo a casa dopo una giornata di lavoro, ogni nostro amico a 4 zampe viene a darci il bentornato e ci lecca e ci annusa. In questo modo ci saluta e ci fa capire che è contento di averci di nuovo con lui. Inoltre, la lingua è uno strumento per scoprire informazioni su di noi. Capisce se siamo tristi, arrabbiati o felici, può scoprire dove siamo stati annusando i nostri vestiti e anche cosa abbiamo mangiato mettendo il suo naso vicino alla nostra bocca. Il problema sta nel capire se lo fa con troppa frequenza e quali oggetti preferisce. Se per esempio passa molto tempo a leccare i tessuti come le coperte sul divano, le lenzuola del letto o addirittura i nostri cuscini, allora ci vuole far capire che sta vivendo un’emozione precisa, spesso negativa.

Le emozioni

Potrebbe provare un’ansia da solitudine. Questa si manifesta nei cani adulti quando passano la maggior parte del tempo da soli in casa. Potrebbero leccare e distruggere oggetti per placare questo stato d’animo. Nei cuccioli, invece, si manifesta nei primi mesi per colmare il distacco con la mamma.

Oppure, questo comportamento potrebbe essere causato dallo stress. Il nostro amico a 4 zampe potrebbe sentirsi insicuro, triste, impaurito o arrabbiato. Per questo motivo, si consola leccando sia le sue cose che le nostre. In questi casi è bene consultare il veterinario.

Un’altra emozione potrebbe essere la noia. Passando molto tempo da solo, il cane si annoia. Non sa che fare, magari gioca un po’ e poi si rimette a dormire. Ma questa noia si può manifestare anche leccando mobili e oggetti in maniera distruttiva, cioè con l’intento di rovinarli. Anche in questo caso, se il problema persistesse, potrebbe essere utile consultare il veterinario.

Ecco un toccasana per lui e per noi

Quando il nostro cane lecca morbosamente i tessuti, nella maggioranza dei casi, sta vivendo emozioni negative. Per combattere questi stati di ansia o stress o noia, potrebbe essere funzionale animare il nostro animale e stancarlo il più possibile. Dobbiamo cercare di farlo stare all’aria aperta. Per correre, interagire con i suoi simili e provare nuove attività come riportare la palla, il frisbee o un bastoncino di legno. In questo modo potrebbe risolversi il problema facilmente. Una nuova abitudine si instaurerà in lui, evitando episodi di noia e tristezza.