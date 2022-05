È arrivato il momento di preparare la nostra pelle all’esposizione solare. Infatti, indipendentemente dalla nostra volontà o meno, durante il periodo estivo è impossibile sottrarsi ai raggi UV del sole alto e rovente. A tal proposito, in vista della bella stagione e delle giornate da passare sotto al sole per un po’ di sana tintarella, è bene conoscere le giuste precauzioni da prendere prima di esporsi alla luce solare.

Oltre alle conosciutissime e utili creme e lozioni solari da utilizzare come schermo protettivo dai raggi UV del sole, una protezione naturale arriva dalla tavola.

Oltre alla crema solare per proteggere la pelle dal sole sarebbe questo l’alimento da mangiare, ricchissimo di antiossidanti e approvato dagli esperti

Un ortaggio di stagione, ricchissimo di antiossidanti come il licopene, sembrerebbe essere il migliore alleato per la salute di pelle e capelli e non solo. Stiamo parlando del più comune pomodoro, un alimento conosciutissimo dalle infinite proprietà benefiche per la salute umana.

Scientificamente conosciuto con il nome di Solanum Lycopersicum, è caratterizzato dal colore rosso intenso dato dal licopene. Questo è un potente antiossidante in grado di legare i radicali liberi e prevenire i possibili danni ossidativi da essi causati.

Oltre al licopene, sarebbe inoltre ricco di altri antiossidanti come beta-carotene, naringenina e acido clorogenico. Avrebbe inoltre buone quantità di vitamina C, vitamina K, folati e potassio, un minerale importante per regolare la pressione ematica.

Le sue infinite proprietà sembrano spaziare su più fronti. Il suo mix di antiossidanti e vitamine, infatti, sembrerebbe influire positivamente in primis sulle cardiopatie, come ictus e infarti. Inoltre un consumo di pomodoro frequente sembrerebbe ridurre i livelli di LDL e aumentare quelli di HDL, con una minore probabilità di sviluppo di trombi ematici.

La presenza di licopene e beta-carotene ridurrebbe il rischio di sviluppare tumore alla prostata, alla mammella e allo stomaco.

Da studi di settore, infatti, si è visto come chi consumi settimanalmente pomodoro abbia un rischio minore del 15% di sviluppare il tumore alla prostata.

Una protezione dai raggi gamma

La presenza di licopene, inoltre, proteggerebbe la pelle dal danno solare, riducendo il rischio di sviluppare eritemi durante l’esposizione diretta al sole. In particolare sembrerebbe proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi gamma.

Dunque oltre alla crema solare per proteggere la pelle dal sole sarebbe questo l’alimento da consumare. Inoltre, durante l’acquisto, per godere dei suoi magnifici benefici sarebbe preferibile scegliere prodotti locali e biologici privi di qualsivoglia pesticida.

Controindicazioni

Il consumo di pomodori e di passata di pomodoro sarebbe sconsigliato in caso di reflusso gastroesofageo. Lo stesso nel caso di reazioni allergiche all’alimento.

Curiosità

Il licopene è contenuto anche in altri alimenti prettamente estivi come la papaya, l’anguria e l’uva rossa. Si potrebbero mangiare anche in sostituzione del pomodoro per un apporto di antiossidanti molto elevato.

Lettura consigliata

Molti li scartano pensando che siano alimenti troppo grassi, in realtà aiuterebbero a ridurre le LDL e a prevenire malattie cardiovascolari come ipertensione e infarto