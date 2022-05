Addio al bollo auto dal 31 ottobre ma vediamo cosa c’è di vero in questa notizia

Il bollo auto è sicuramente una delle tasse più odiate dagli italiani. Anche se inizialmente si parlava di una tassa di circolazione, in realtà si trattava di una sorta di tassa di possesso. Questo perché il bollo auto è dovuto anche se la macchina non circola sulla pubblica strada. Basta possedere un veicolo per essere obbligati al pagamento.

E proprio l’odio che gli italiani provano per questa imposta su un bene proprio che porta molto spesso a ricercare notizie sulla possibilità di non pagarla. Nell’ultimo periodo si è diffusa l’errata notizia che il bollo auto è stato cancellato a partire dalla data del 31 ottobre. Ma quanto c’è di vero in tutto ciò? La data in questione è sicuramente una scadenza importante ma non riguarda la cancellazione dell’imposta. Addio al bollo auto dal 31 ottobre, vediamo cosa significa veramente.

Notizia vera o fake?

Partiamo subito con il dire che il bollo auto non è stato cancellato. La data del 31 ottobre riguarda un’operazione avviata dall’Agenzia delle Entrare nei confronti di cartelle non pagate. Si tratta del saldo e stralcio nel quale rientrano anche gli eventuali bolli non pagati. Ma solo quelli compresi nell’arco temporale che va dal 2000 al 2010.

Nel decreto attuativo del Decreto Sostegni bis del 22 luglio 2021 è prevista la possibilità di sanare i debiti compresi tra il 2000 e 2010. Per cartelle esattoriali entro la cifra limite di 5.000 euro. Vi rientrano quindi anche gli eventuali bolli non saldati in quel periodo. Il beneficio è rivolto alle persone fisiche e alle imprese che nel 2020 hanno dichiarato un reddito, relativo al 2019, non superiore a 30.000 euro.

Addio al bollo auto dal 31 ottobre ma vediamo cosa di vivere in questa notizia

Come abbiamo già detto la notizia della cancellazione del bollo auto è totalmente falsa. Per arrivare ad una simile soluzione ci sarebbe dovuta essere una nuova legge da parte del Governo. A cui tra l’altro le Regioni avrebbero dovuto adeguarsi in fretta e furia. Perché ricordiamo che sono le Regioni ad avere l’autonomia in fatto di riscossione bollo auto. Attualmente sono le singole Regioni a poter decidere su esenzioni oppure a consentire riduzioni sull’importo. Ma sicuramente l’autonomia regionale non consente la cancellazione dell’imposta. La normativa in essere prevede che l’esenzione dal pagamento sia consentita per particolari tipi di veicoli,come quelli ibridi, o per particolari categorie di persone, come ad esempio alcuni invalidi con determinate patologie.

