Il colesterolo alto è uno dei valori più temuti e in crescita negli ultimi anni. Esso è un costituente importante delle membrane cellulari, quindi è indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo. Tuttavia un suo eccesso, soprattutto a livello ematico, potrebbe provocare non pochi problemi. Primo fra tutti la formazione di placche aterosclerotiche, che spesso sarebbero la causa delle ostruzioni dei vasi e delle conseguenti malattie cardiovascolari.

Una presenza eccessiva di colesterolo, in particolare di LDL, ovvero di colesterolo cattivo, potrebbe rivelarsi davvero dannosa per la salute dell’uomo.

Con colesterolo e trigliceridi alti sarebbe questo l’alimento da consumare perfetto per ridurre le LDL e fare il pieno di vitamina B12

A influire sull’aumento di colesterolo ci sarebbero alcune cattive abitudini come un’alimentazione scorretta, la sedentarietà, il fumo e l’abuso di sostanze come l’alcool. In più in commercio esistono numerosi alimenti che potrebbero favorire l’aumento di colesterolo cattivo. Ad esempio le merendine, i cibi eccessivamente processati, alcuni tipi di carne, i gelati, i panini dei fast food e molti altri.

Tra gli alimenti alleati della nostra salute, invece, negli scaffali del banco frigo troviamo lo yogurt greco. Una tipologia di yogurt naturalmente a basso contenuto di lattosio i cui benefici sono ancora molto sottovalutati. Il consumo di yogurt greco favorirebbe il rinforzo del sistema immunitario, inoltre ridurrebbe i livelli di colesterolo in circolo e normalizzerebbe i livelli glicemici. In più sarebbe un alimento ricco di proteine: infatti, su 100 g di prodotto si riscontrano 9 grammi di proteine.

Un alimento, lo yogurt greco, con un buon contenuto di vitamina B12. Un micronutriente indispensabile per una corretta funzionalità cerebrale e impiegato in molti altri processi.

A renderlo un prodotto eccellente è la colatura, una particolare tecnica di produzione che permette l’eliminazione di gran parte del siero del latte. Inoltre, sembrerebbe ricco di probiotici grazie alla presenza di fermenti lattici vivi. Questi sono fondamentali per rafforzare la microflora intestinale.

Dunque, ecco perché con colesterolo e trigliceridi alti sarebbe questo l’alimento perfetto da consumare.

Guida all’acquisto

In commercio sono presenti diverse tipologie di yogurt greco che variano per composizione e proprietà benefiche. Il consiglio è quello di prestare attenzione alla dicitura presente in confezione. Infatti, questa dovrà essere “yogurt greco” e non “alla greca”.

Un altro fattore importante da tenere presente è l’aggiunta di addensanti, amidi e altre proteine del latte, che non dovranno essere presenti. Infine, andrebbe valutata la presenza o meno di fermenti lattici vivi.

Consigli utili

Il consiglio non è quello di eliminare totalmente dalla propria dieta gli alimenti considerati non del tutto salutari. Piuttosto, di introdurli raramente nella dieta preferendo alimenti di origine vegetale e ricchi di antiossidanti e omega 3. Grassi buoni, questi ultimi, ed essenziali perché ci aiutano a proteggere la salute del cuore. Sono facilmente reperibili anche in alimenti come il pesce azzurro e l’avocado.

