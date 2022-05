In alcune circostanze i valori e le priorità subiscono ribaltoni enormi. Così, ciò che può essere il sogno di una vita passa in secondo piano. Forse in ultimo, di fronte alla guerra. I Kalush Orchestra mettono all’asta il prestigioso trofeo di vetro vinto all’Eurovision 2022, quest’anno trasmesso da Torino. E gli va più che bene in termini di incasso. Il prestigioso microfono simbolo dell’Eurovision non è più di loro proprietà. In cambio sono riusciti ad incassare circa 900mila dollari e, da quel che apprendiamo, corrispondono grosso modo a 838mila euro.

Fondi per l’Ucraina

L’importo che il Trofeo dei Kalush ha permesso di guadagnare viene devoluto all’esercito ucraino per poter acquistare l’occorrente. Sia in termini di equipaggiamento che di strumenti di difesa. Se già qualcuno osa parlare di ricostruzione, e in quel di Bruxelles pare si stiano già attivando per un fondo comunitario, i Kalush guardano al presente. E soprattutto vogliono vincere la guerra. La frase che passa ancora una volta alla storia, Davide contro Golia, possiamo dire che resiste ancora. Dal 24 febbraio scorso. Così il Trofeo diventa moneta utile allo scopo.

Il Trofeo dei Kalush all’asta frutta 838mila euro, il bottino è tutto per l’esercito ucraino

L’Orchestra, anche durante l’esibizione e un recente concerto in Germania, non perde occasione per tenere alta l’attenzione sull’Ucraina. Avevano interrotto le attività di sostegno al loro Paese per recarsi a Torino e così continuano a fare tra un’esibizione e un’altra, ben sapendo che anche da un palco si può far molto. Invitare il pubblico a donare e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica. Infatti, nella zona Est dell’Europa sono previsti alcuni concerti da qui al prossimo luglio. D’altronde il momento è d’oro per loro e il lavoro deve proseguire, nei limiti del possibile.

La canzone dal grande successo è «Stefania», dedicata alla figura materna e declinata al concetto di Madrepatria. Una musica obiettivamente singolare, come pure gli arrangiamenti e il testo. Hanno vinto per la qualità del brano, ma ha vinto anche la solidarietà, che certamente ha avuto il suo peso.

