Dopo una lunga giornata punteggiata d’impegni, lavoro, stress e vita frenetica, a volte si fa fatica a rilassarsi completamente alla sera. C’è chi non riesce rapidamente ad abbandonare i vissuti della giornata e a concedersi un momento di relax prima di andare a letto. Per questo spesso si cercano delle soluzioni che facilitino l’addormentamento. Abbassare le luci in casa, creare un’atmosfera distesa e accomodarsi su un comodo divano a volte possono aiutare a conciliare il sonno. Tuttavia, c’è chi preferisce, soprattutto nei periodi invernali, accompagnare questo momento della giornata con una calda bevanda serale. Allora, oltre alla camomilla, per allontanare lo stress e addormentarsi velocemente ecco una dolce tisana rilassante che potrebbe rappresentare un’alternativa.

Bevande calde legate a volte ad antiche tradizioni

Le tisane sono spesso delle valide alleate per placare alcuni piccoli malesseri o semplicemente per riscaldarsi dolcemente durante i mesi invernali. Molte di esse contengono prodotti utilizzati diffusamente in ambito erboristico e che spesso hanno tradizioni millenarie risalenti ad antichi popoli. Alcuni dei disturbi per i quali le tisane vengono utilizzate di frequente sono quelli che interessano la digestione. Ecco perché in un precedente approfondimento abbiamo illustrato un infuso spesso utilizzato per rilassare le pareti gastriche alleviando i bruciori addominali.

Gli ingredienti che compongono le tisane spesso sono oggetto di studio da parte di ricercatori che puntano a rintracciare gli effetti potenziali sulla salute. Una recente ricerca condotta da un’università cinese, ad esempio, ha mostrato quali ingredienti potrebbero controllare i picchi glicemici nel sangue. Un differente studio in forma di review, invece, ha raccolto i principali effetti che alcuni estratti di una determinata pianta potrebbero avere sull’organismo.

Oltre alla camomilla, per allontanare lo stress e addormentarsi velocemente ecco una dolce tisana rilassante

Se la camomilla non ha un sapore gradevole al palato, per rilassarsi alla sera si potrebbe scegliere come alternativa una tisana che includa la passiflora. Questa pianta di antichissima tradizione con fiori che sembrano delle vere e proprie opere artistiche possiede anche innumerevoli proprietà.

Una recente review scientifica condotta da ricercatori coreani ha evidenziato tra queste l’effetto ipnoinducente e calmante. Questa pianta contiene degli elementi che potrebbero agire contro le difficoltà ad addormentarsi e a rilassarsi. La passiflora infusa nelle tisane ha un sapore estremamente delicato con delle note profumate che ricordano quelle della lavanda. Aggiunta alle tisane erboristiche, essa può essere un valido aiuto per allentare le tensioni della giornata. Dal momento che potrebbe interagire con alcuni farmaci, è sempre utile consultare il proprio medico o specialista di fiducia prima di assumere la passiflora. Aggiunta dunque come ingrediente della tisana serale, la passiflora potrebbe aiutare a concedersi dolcemente alle braccia di Morfeo.

