L’avvicinarsi dell’inverno espone spesso ad una alimentazione più ricca di cibi grassi o particolarmente zuccherati. Le diverse festività che si succedono in questo periodo dell’anno diventano sicuramente occasione per riunirsi in famiglia e vivere momenti conviviali. Ecco perché il rischio di mettere su qualche chilo si nasconde dietro l’angolo. L’aumento ponderale potrebbe essere solo una delle conseguenze dell’eccessiva alimentazione. Chi, ad esempio, deve tenere a bada anche alcuni valori del sangue come la glicemia, potrebbe sfruttare l’effetto che alcune erbe officinali fanno sull’organismo. Per depurare il pancreas e controllare i picchi glicemici nel sangue ecco una calda tisana invernale che si può gustare in qualsiasi momento della giornata.

Il legame che esiste tra le abitudini alimentari e lo stato di salute è fortissimo. Lo confermano numerosi scienziati ed esperti del settore. La ragione risiede nelle conseguenze che una cattiva alimentazione può procurare alla salute. Questo spiega l’enorme diffusione di malattie cardiovascolari, metaboliche e tanto altro.

Un esempio è il diabete mellito di tipo 2. Uno studio della Harvard School of Public Health ha mostrato ad esempio qual è il sistema per dimezzare gli zuccheri nel sangue quando si assumono i cibi tutti i giorni. In alcuni casi capita persino di non essere pienamente consapevoli dei potenziali danni che si stanno arrecando alla propria salute. Lo ha dimostrato un ulteriore studio scientifico che abbiamo descritto nell’articolo: “Compiere questo gesto mentre si guarda la TV può produrre effetti dannosi all’organismo”. Tutti questi risultati non fanno altro che confermare quanto sia importante selezionare con consapevolezza alimenti e bevande da portare a tavola.

Per depurare il pancreas e controllare i picchi glicemici nel sangue ecco una calda tisana invernale

Le tisane sono delle ottime alleate della salute in numerose occasioni. Non è un caso che in commercio se ne trovino moltissime e nel periodo natalizio rappresentano un regalo estremamente gradito ad appassionati ed intenditori. Alcune erbe officinali presenti in specifiche tipologie di tisane possono avere degli effetti benefici sull’organismo secondo la scienza. È il caso del tarassaco, erba estremamente apprezzata in ambito erboristico in quanto i suoi composti biologicamente attivi presentano proprietà depuranti, digestive e coleretiche.

Un recente studio scientifico pubblicato su Food Science & Nutrition ha messo in evidenza un potenziale effetto ipoglicemizzante emerso dagli studi in vitro. I ricercatori hanno verificato che il tarassaco, in combinazione all’astragalo, potrebbe ripristinare l’attività di alcune cellule connesse al metabolismo del glucosio. In questa maniera, si potrebbe avere un effetto favorevole sull’organismo. La tisana al tarassaco si prepara seguendo la classica procedura di infusione e presenta un gusto prevalentemente amaro. È ottima da bere calda, ecco perché si gusta piacevolmente in inverno.

