In questo periodo dell’anno sono molte le persone che per diverse ragioni accusano problemi allo stomaco e alla digestione. Gastrite e dolori addominali hanno differenti e numerose cause scatenanti che possono arrivare a cronicizzarsi quando il disturbo persiste nel tempo. In molti casi l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale che è sempre preferibile non trascurare. Se occasionalmente capita di avvertire un certo senso di fastidio o difficoltà digestive, è possibile attenuare simili sensazioni attraverso alcuni rimedi naturali. Per calmare bruciori di stomaco e pesantezza ecco una dolce tisana che rilassa le pareti gastriche.

Le tutele sanitarie per chi ha problemi al stomaco e intestino

Dolori e problemi all’apparato digestivo possono compromettere non solo la giornata, ma avere delle vere e proprie ricadute sull’intero organismo. Lo hanno dimostrato alcuni studi che abbiamo riportato nell’articolo: “Pochi sanno che per mantenere il cervello in salute è importante curare quest’organo”.

Quando simili problematiche arrivano a compromettere il funzionamento lavorativo della persona che ne soffre, si potrebbero anche chiedere dei sussidi economici. Difatti, chi soffre di problemi a stomaco e intestino può ottenere un assegno mensile INPS di circa 300 euro presentando domanda. Se invece si tratta di malesseri occasionali, ma ugualmente fastidiosi, è possibile attenuare alcuni sintomi attraverso dei rimedi particolarmente apprezzati in ambito erboristico.

Per calmare bruciori di stomaco e pesantezza ecco una dolce tisana che rilassa le pareti gastriche

In inverno è sempre piacevole gustare una tisana che riscalda il corpo e placa la sensazione di malessere. In questo caso, esistono alcune erbe che hanno un effetto benefico e rilassante sull’apparato digestivo che è utile conoscere in maniera più dettagliata. Si tratta di piante come la camomilla, la melissa e la valeriana. Queste erbe sono delle ottime alleate contro il mal di stomaco in quanto hanno proprietà calmanti, sedative e rinfrescanti. Inoltre, hanno il vantaggio di essere facilmente reperibili in commercio con costi piuttosto contenuti.

Per preparare una tisana a base di camomilla, melissa o valeriana è sufficiente seguire la classica procedura di infusione per alcuni minuti. Queste erbe, differentemente da altre, hanno un gusto piuttosto delicato e dolce, dunque è facile gustarle in ogni momento della giornata. Il calore della bevanda ed i principi delle sostanze naturali, possono rilassare il corpo e le tensioni che si accumulano anche a livello gastrointestinale. È sempre utile consultare il proprio medico o specialista prima dell’assunzione per scongiurare possibili effetti indesiderati o allergie.

