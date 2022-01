Sono in molti a tornare a casa stanchi dal lavoro. Non si ha sempre voglia di mettersi a cucinare. Per questo, si punta su piatti pronti, oppure d’asporto. Entrambe queste soluzioni, però, per quanto siano comode sul momento, risultano meno genuine rispetto a mettersi ai fornelli. Per questo, oggi proponiamo una ricetta molto facile e gustosa, nata alcuni anni fa all’interno della comunità di recupero di San Patrignano. Infatti, diventa veramente una ricetta da chef stellato la semplice pasta al pomodoro se si aggiungono questi due ingredienti segreti

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

400 grammi di pasta corta, preferibilmente penne rigate;

olio extravergine di oliva quanto basta;

sale quanto basta;

pepe nero quanto basta;

burro quanto basta;

1 cipolla bianca di medie dimensioni;

1 barattolo di passata di pomodoro;

1 tazza di latte vaccino;

parmigiano reggiano grattugiato quanto basta.

Diventa veramente una ricetta da chef stellato la semplice pasta al pomodoro se si aggiungono questi ingredienti segreti

Prima di tutto è necessario mondare la cipolla bianca e quindi sbucciarla, lavarla e tagliarla a piccoli tocchetti. Prendere poi un tegame capiente e metterla a rosolare con abbondante olio a fiamma dolce. Aspettare 5 minuti che appassisca, diventando bella dorata. Mettere su nel frattempo l’acqua della pasta e attendere il bollore buttandoci dentro poi un pugno di sale. Aggiungere al tegame la passata di pomodoro.

Buttare la pasta e guardare i tempi indicati sulla confezione, mantenendo la cottura al dente e quindi scolando 1 o 2 minuti prima rispetto a ciò che è consigliato. Mettere a scaldare in microonde la tazza di latte e poi versarla nel composto. Far cuocere per 5 minuti. Aggiungere poi il burro.

Se si desidera fare un lavoro perfetto si può frullare la salsa e frullarla con un minipimer in modo da renderla totalmente liquida. Se si vuole procedere in questo modo consigliamo poi di filtrare il tutto con un colino a maglie strette per evitare che rimangano dei pezzi di cipolla. Scolare la pasta e tuffarla nel sugo. Salare e pepare secondo il proprio gusto. Far risottare per un paio di minuti in modo che le penne assorbano bene il gusto del sugo. Infine mantecare con dell’abbondante parmigiano.

Avremo così una pasta al pomodoro dal colore dorato e dal sapore avvolgente. Se si volesse portare in tavola anche qualcos’altro, ecco dei deliziosi antipasti ripieni semplicissimi da fare e pronti in 15 minuti che necessitano di pochi ingredienti economici.

