Oltre al risotto agli asparagi di Cucina Botanica proviamo queste 2 ricette per prepararli in modo semplice e veloce

Tra gli ortaggi di stagione più apprezzati troviamo gli asparagi, ricchi di proprietà benefiche per la salute. Potranno essere cucinati in tanti modi diversi, come primi o come secondi. Anche gli instagrammer come Cucina Botanica, vera esperta di cucina, potrà darci una mano con la sua ricetta del risotto con gli asparagi.

Oggi anche il cucinare si è trasformato in hobby. Un tempo, infatti, era un qualcosa legato prettamente all’universo femminile mentre oggi la situazione è nettamente mutata. Sui Social Network possiamo imbatterci in ragazze e ragazzi appassionati di cucina che cercano di trasmettere questo loro amore a tutti noi. Tra questi una delle più famose è Cucina Botanica, nome d’arte di una ragazza che ha fatto della cucina il suo lavoro. Tra le ultime ricette pubblicate sul suo profilo Instagram troviamo il risotto rosa agli asparagi, una vera delizia capace di conquistare tutti i palati. Protagonisti sono proprio ortaggi di stagione come gli asparagi. Ma questi possono essere cucinati in decine di modi diversi, anche senza l’abbinamento al risotto. Oggi andremo alla scoperta di due ricette favolose per portare in tavola degli asparagi da urlo.

Oltre al risotto agli asparagi di Cucina Botanica ecco gli asparagi alla parmigiana

Una prima ricetta vede protagonisti gli asparagi alla parmigiana. Una ricetta davvero semplice e intuitiva. Basterà lavare e pulire accuratamente gli asparagi rimuovendo le parti più dure. In seguito mettere gli asparagi a

bollire per qualche minuto in acqua calda. Una volta pronti prendere una teglia da forno e, dopo averla imburrata, cospargerla di formaggio grattugiato. Sistemare uno strato di asparagi e continuare con il formaggio. Si potranno utilizzare diversi tipi di formaggio a seconda dei propri gusti. Una volta pronto mettere la teglia in forno e lasciare scaldare per una ventina di minuti a circa 200 gradi. Una volta pronti distribuirli nei diversi piatti e consumare belli caldi.

Asparagi con uova

Un’altra ricetta li vedrà accostati all’uovo. Il procedimento è simile a quello precedente. Dopo aver lavato e pulito gli asparagi metterli a bollire. Nel frattempo occuparsi dell’uovo che dovrà essere fatto cuocere al tegamino. A questo punto prendere le uova e sistemarle sopra gli asparagi aggiungendo un pizzico di formaggio grattugiato. In alternativa si potranno cospargere con formaggio grattugiato prima di sistemarci sopra l’uovo. Ancora, spennellare gli asparagi con burro prima di procedere. Una ricetta facile da preparare per portare in tavola gli asparagi come primo o secondo ricco di gusto. Per i primi, sempre con gli asparagi, ci pensa Cucina Botanica. Ma oltre al risotto agli asparagi di Cucina Botanica possiamo cucinare anche queste altre ricette.