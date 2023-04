3 ortaggi da seminare ad aprile nell’orto seguendo i consigli per farli crescere forti e sani

Il tempo è cambiato ed è quasi ora di cominciare a fare qualche lavoro nell’orto. Molti ortaggi, infatti, andranno seminati proprio tra aprile e maggio. Tra questi troviamo i pomodori, le angurie e le biete da coste.

La primavera è il momento ideale per gettare le basi di un orto rigoglioso in estate. Molti ortaggi, infatti, andranno seminati proprio adesso che le temperature hanno ricominciato ad alzarsi. In molte Regioni di Italia, infatti, il clima comincia ad essere ideale. Un tepore che permetterà a molti ortaggi di crescere.

Tra gli ortaggi da mettere a dimora proprio in questo periodo troviamo i pomodori, le angurie e le biete da coste. Perfetti per preparare deliziose insalate o piatti leggeri durante il periodo estivo, prendendo spunto magari anche dalle ricette pubblicate da Instagrammer come Cucina Botanica.

3 ortaggi da seminare ad aprile nell’orto

Il primo e più apprezzato ortaggio che si potrà seminare in questo periodo è il pomodoro. Ne esistono diverse varietà, ma le regole per farli crescere forti e sani sono sempre le medesime. Le piantine o i semi andranno sistemati a circa un metro di distanza l’una dall’altra per permetterne la crescita.

In seguito irrigare frequentemente, specialmente in mancanza di pioggia. Il terreno dovrà essere sempre mantenuto umido. La temperatura ideale per la crescita dei pomodori si aggira attorno ai 15/20 gradi costanti. Si tratta, infatti, di una pianta che necessita di calore e, soprattutto, sole. I pomodori si potranno coltivare anche nell’orto sul balcone.

Angurie

La seconda pianta da seminare in aprile è quella dell’anguria. Ortaggio molto apprezzato e dissetante da consumare durante le torride giornate estive. Prima di coltivarlo meglio attendere che le temperature si stabilizzino sui venti gradi.

Le annaffiature dovranno essere più frequenti all’inizio e per la concimazione si consiglia di utilizzare del letame. Si consiglia di pacciamare per eliminare le erbe infestanti che potrebbero danneggiare la coltivazione.

Biete da coste

Da ultime abbiamo le bietole con le loro proprietà benefiche per la salute. Un ortaggio facile da coltivare proprio in questo periodo dell’anno. Per le biete da coste il clima ideale è caratterizzato da temperature non troppo alte né troppo basse. Le annaffiature dovranno essere effettuate con particolare attenzione ad evitare i ristagni idrici.

Un ortaggio che cresce bene in qualsiasi terreno e che comincerà a germinare dopo circa una decina di giorni. Tra gli animali a cui fare attenzione troviamo le lumache, che potrebbero danneggiarne le foglie. Ecco 3 ortaggi da seminare ad aprile nell’orto.