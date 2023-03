Pochi cucinano così questo pesce da comprare perché ricco di vitamine e proteine, ma attenzione al colesterolo

Il merluzzo è uno dei pesci più apprezzati tra quelli che possiamo portare in tavola. Delizioso e ricco di elementi benefici, potrà essere cucinato in diversi modi.

Gli italiani amano dilettarsi ai fornelli per preparare primi da urlo ma anche secondi e dolci. I dessert sono il pezzo forte di tanti cuochi provetti. Lasciando da parte la fine dei pasti, oggi si andrà alla scoperta di un secondo di pesce davvero delizioso. Facile da preparare, ci permetterà di fare una figura pazzesca con eventuali ospiti. Parliamo del merluzzo, che, inoltre, è un pesce perfetto per mantenersi in forma e, oltretutto, neanche eccessivamente caro.

Lo possiamo preparare in decine di modi diversi, ma in questo caso sarà perfetto con patate e ceci. Un secondo che può trasformarsi anche in piatto unico perfetto per un pranzo veloce. Ma ecco come preparare il merluzzo con patate e ceci senza eccessivi sforzi.

Pochi cucinano così questo pesce

Per preparare il merluzzo in questo modo si consiglia di acquistare circa 500 grammi di merluzzo. Ottimo servirsi dal pescivendolo di fiducia, ma in alternativa sarà ottimale anche il merluzzo surgelato. Poi, 200 grammi di ceci e 5 patate di medie dimensioni. Per prima cosa tagliare il merluzzo suddividendolo in quattro o cinque porzioni. In seguito prendere i ceci e metterli a scaldare in olio di semi di girasole. In questo modo si abbrustoliranno per bene. Si consiglia di utilizzare ceci già pronti, quelli secchi, invece, andranno lasciati a bagno per almeno una notte.

Prendere le patate, lavarle e metterle a bollire per qualche minuto. Una volta cotte, procedere con l’eliminazione della buccia e mettere le patate a scaldare in olio di semi. Saranno pronte una volta dorate. Anche il pesce andrà fatto cuocere con attenzione. Salare e pepare a piacimento anche durante la cottura. Una volta che il merluzzo sarà pronto unire i ceci e le patate tagliate a rondelle. A questo punto servire in tavola e condire con un pizzico di olio EVO.

Proprietà

Il merluzzo non è solamente un pesce delizioso, perché possiede anche importanti caratteristiche che lo rendono molto salutare. Il merluzzo, infatti, è una delle fonti primarie di proteine e di Omega 3. I grassi saturi presenti in questo pesce non sono molti e aiuta a mantenere in buona salute l’apparato cardiovascolare. Tra le vitamine più presenti, poi, troviamo la D, oltre al fosforo, fondamentali per l’apparato scheletrico.

Tuttavia, anche le buone notizie hanno un limite dato dal colesterolo. Infatti il merluzzo contiene molto colesterolo e per questo motivo bisognerebbe limitarne il consumo a una o due volte alla settimana. Senza strafare né esagerare. Pochi cucinano così questo pesce ma bisognerà anche prestare attenzione alle controindicazioni.