Dopo avere recuperato le perdite da inizio anno, i mercati azionari americani confermano i segnali rialzisti. Possiamo, quindi, dire che il peggio è alle spalle e che, secondo le indicazioni del frattale previsionale, i prossimi mesi saranno al rialzo? Per grosse linee sì, ma non bisogna mai abbassare la guardia in quanto l’ostacolo potrebbe essere dietro l’angolo. Cerchiamo, quindi, di individuarli e prepararci al meglio per gli eventuali intoppi che incontrerà il rialzo nelle prossime settimane.

Aggiornamento del frattale previsionale

Nella figura seguente è mostrato il frattale previsionale per il 2023. La linea rossa rappresenta l’andamento del Dow Jones sulla base delle serie storiche, la linea blu l’andamento reale per l’anno 2023.

Queste primi mesi non sono stati in buon accordo con quanto previsto. In particolare, le settimane da metà febbraio a metà marzo. Tuttavia, vista l’eccellente probabilità misurata negli anni scorsi, ci aspettiamo che al più presto le due curve si allineino e le ultime settimane stanno andando proprio in questa direzione.

Alla conclusione del mese di gennaio c’è un’altra statistica molto interessante riportata in un precedente articolo.

I mercati azionari americani confermano i segnali rialzisti, ma fin dove potrebbero salire? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 14 aprile a quota 33.886,47, in ribasso dello 0,42% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,20%.

Time frame giornaliero

Era da ottobre del 2022 che non si vedeva un rialzo così importante sul Dow Jones. Per cui tutti gli indicatori di breve sono impostati al rialzo. Presto, però, i nodi potrebbero arrivare al pettine. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissima resistenza in area 34.201. Questo livello già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni e potrebbe fare scattare una nuova fase ribassista. Oltre questo livello, invece, le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 35.600.

Time frame settimanale

Gli indicatori sono ancora contrastati. Lo SwingTrading Indicator, infatti, ha virato al rialzo, mentre le medie non ancora. Tuttavia, le quotazioni hanno confermato la rottura al rialzo la resistenza in area 33.289. A questo punto potrebbero essersi aperte le porte per un rialzo fino in area 37.900. Oltre, il Dow Jones potrebbe salire fino in area 42.500.

Un brutto segnale rialzista potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 33.289.

