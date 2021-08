E se entro l’anno il titolo ENI aggiornasse i suoi massimi storici?

Questa è la conclusione cui sono giunti i nostri sistemi analizzando sia il time frame settimanale che quello mensile.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e si sta avvicinando al I obiettivo di prezzo in area 10.770 (I obiettivo di prezzo). C’è da osservare che questo livello non solo rappresenta una resistenza molto importante, ma già nel passato recente ha frenato l’ascesa delle quotazioni.

Si comprende, quindi, come quanto accadrà in prossimità di questo livello avrà un impatto enorme sul futuro di ENI. Al rialzo, infatti, gli obiettivi successivi si trovano in area 12,2 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 13,65 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura di questa resistenza seguita dalla rottura del supporto in area 9,89 euro potrebbero determinare un ribasso almeno fino in area 9 euro.

È sul time frame mensile, però, che lo scenario più probabile offre prospettive molto importanti.

Come si vede dal grafico, da ormai sei mesi le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 9,34 euro – 10,72 euro. Una chiusura mensile esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare un forte impulso direzionale alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo più vicino passa per area 13,06 euro (II obiettivo di prezzo) e rappresenta un ostacolo molto duro. Già in passato, infatti, questo livello ha frenato per moltissimi mesi il rialzo delle quotazioni, prima di dare il via a un importante ribasso. Per intenderci è il livello che ha frenato l’ascesa delle quotazioni per tutto il 2019 prima del crollo iniziato a febbraio 2020. La sua rottura, quindi, rappresenterebbe un evento molto importante che potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 16,78 euro (III obiettivo di prezzo) che rappresenta un nuovo massimo storico. Ricordiamo che l’attuale massimo storico di ENI è stato segnato a ottobre del 2018 in area 14,437 euro.

Per una panoramica sui fondamentali del titolo e delle prospettive del rendimento del dividendo si rimanda ai precedenti report.

ENI (MILENI) ha chiuso la seduta del 13 agosto a quota 10,518 euro in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile