A fine estate le spese per i condizionatori possono davvero fare male al portafoglio. Eppure col caldo torrido, soprattutto in città, usare questi elettrodomestici diventa necessario. Molte famiglie e soprattutto gli anziani riescono ad affrontare questo periodo solo grazie al condizionatore. La notte, poi, solitamente è un momento molto critico.

Il caldo non aiuta a dormire bene e disturba le ore di sonno profondo. Per questa ragione, spesso il condizionatore si usa nelle ore notturne. Ma è impressionante quanto costa veramente il condizionatore acceso per una notte intera. Essere consapevoli dei costi ci permetterà di monitorare le spese e sfruttare al meglio questo oggetto. Normalmente un condizionatore consuma giornalmente tra 1,77 ai 2 euro. I costi variano in base alla classe energetica e alle ore di utilizzo.

Per quanto riguarda la classe energetica è importantissimo acquistare un elettrodomestico che superi la classe A. La classe A+++ è molto performante e costa circa 0.20 euro all’ora. Un risparmio notevole come si può capire. Quindi, sebbene ci sia un costo iniziale maggiore del condizionatore si risparmia molto sulla bolletta. Altri parametri sono il SEER e lo SCOP. I condizionatori che consumano meno devono stare tra gli 8.5 SEER e i 5.4 SCOP. Più questi parametri sono elevati più il rendimento e il risparmio saranno alti.

Quando il condizionatore funziona per più di 12 ore consecutive la spesa si alza. Nelle ore notturne, circa 6, si parla di un consumo di circa 11 euro. Per riuscire a risparmiare e usare al meglio il condizionatore ci sono delle regole importanti. La prima cosa da fare durante l’uso del condizionatore è tenere le finestre chiuse. Contrariamente il fresco si disperde. Nelle ore più calde è bene anche chiudere le persiane o utilizzare delle tende scure. Manteniamo una temperatura costante del condizionatore per alcune ore. Evitiamo di spegnere e accendere svariate volte perché i consumi aumenterebbero.

Ancora prima di usare per la prima volta il condizionatore, chiamiamo un tecnico. Uno degli errori più grandi è trascurare la manutenzione dei filtri. Questa negligenza comporta un malfunzionamento della macchia e possibili rischi per la salute.

