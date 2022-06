La lombalgia è uno dei dolori più fastidiosi che si possano provare. A volte può diventare persino invalidante, rendendo difficili anche le attività più comuni. Quanto diventa doloroso anche salire in auto? Oppure fare forza per aprire una semplice porta? Per non parlare del dover alzare le braccia per vestirsi! Un vero disastro. La cosa peggiore è che non c’è un’età in cui questo disturbo si manifesta più o meno forte. Con gli stili di vita sedentari che attualmente sono diventati così comuni, complici anche lockdown e smart working, perfino le persone più giovani hanno iniziato a soffrire di mal di schiena.

Spesso ci si getta su rimedi arbitrari anche assumendo medicine senza consultare alcun medico. Cosa sbagliatissima! Se proprio il dolore diventa insopportabile, invalidante e perdura nel tempo, la prima cosa da fare è proprio chiedere ad uno specialista e farsi visitare. Oltre ai farmaci e agli antinfiammatori, però, ci sono diversi rimedi casalinghi che possono migliorare la situazione.

Un rimedio che potrebbe dare sollievo immediato, anche se non permanente, ma di certo ben gradito, è in realtà un semplice esercizio di stretching. Oltre a questo, c’è un modo per realizzare un supporto lombare utile per riposare meglio la notte.

Oltre ai farmaci e agli antinfiammatori, potremmo alleviare il mal di schiena basso con questo rimedio immediato e facile a costo zero

L’esercizio che la Redazione proporrà è davvero alla portata di tutti. Basta allungarsi sul letto, a pancia in giù, tenendo appese fuori dal materasso testa, spalle e braccia. All’altezza del bacino bisogna mettere un cuscino, possibilmente abbastanza duro. Troppo soffice non sarebbe altrettanto efficace. Il corpo si metterà naturalmente in una posizione arcuata.

Poi, basta lasciar fare alla gravità: bisogna lasciar andare la testa e il collo, rilassare le spalle e appendere le braccia. Con dolcezza, senza forzare, si sentirà un piacevole stiramento proprio sui lombi. Quello è il segnale che l’esercizio sta funzionando, e che le tensioni si stanno alleviando. Si può mantenere la posizione per un paio di minuti, con respiri regolari.

L’altro grande trucco che è anche un metodo per dormire meglio la notte è realizzare una sorta di cuscino lombare fai da te. Si parte da una vecchia cintura. Poi occorre un asciugamano abbastanza ampio, circa 70 cm per 50. L’asciugamano va piegato a metà, poi arrotolato sulla cintura per formare una sorta di salsicciotto di circa 30 cm. Lo si può fermare con un paio di elastici larghi. A questo punto basta indossare la cintura, posizionando il ‘cuscino’ sulla parte lombare prima di andare a letto. Il riposo notturno ne dovrebbe giovare enormemente.

