Molti di noi trascorrono la maggior parte della giornata seduti alla scrivania e hanno esperienza di lombalgia o mal di schiena. I problemi alla schiena sono di gran lunga la principale causa di congedi per malattia al mondo.

Quando si ha il mal di schiena, si tende a non fare più determinati movimenti, a diminuire l’esercizio fisico o addirittura a farlo in maniera scorretta per non avere dolore. Per esempio, abbiamo visto in proposito il modo corretto di correre per evitare infortuni a ginocchia e schiena. La riduzione del livello di attività però spesso prolunga o addirittura aggrava la condizione.

Pochi sanno di poter dire addio a lombalgia e mal di schiena grazie a questa soluzione. Parliamo di un’app e dell’IA (Intelligenza Artificiale). Applicazioni di questo tipo sono disponibili già da molto tempo. In questo caso però quella che proponiamo si basa su prove scientifiche molto stringenti ed è modulata, appunto, dall’intelligenza artificiale. Questa app può certamente aiutarci per migliorare questa dolorosa condizione.

Le vertebre e i dischi intervertebrali

La colonna vertebrale è una struttura complessa costituita generalmente da 33 vertebre. Ha la funzione di sostenere il corpo nella posizione eretta, di proteggere il midollo spinale e di consentire il movimento di alcune parti del corpo. Si divide in cinque regioni:

a) regione cervicale: partendo dal capo, sono le prime 7 vertebre (da C1 a C7). Reggono la testa e fanno ruotare il collo;

b) regione toracica: sono le successive 12 vertebre (da T1 a T12). Unendosi con le costole forma la cassa toracica che protegge cuore e polmoni;

c) regione lombare: 5 vertebre denominate da L1 a L5;

d) regione sacrale: si tratta di cinque vertebre saldate in unico osso.

e) regione coccigea: anche in questo caso le vertebre si saldano a dare origine a un’unica formazione.

La regione interessata al mal di schiena è generalmente la regione lombare.

Per ridurre il mal di schiena possiamo fare molto da soli attraverso l’esercizio e gli adattamenti dello stile di vita. Tuttavia, può essere difficile riuscire a gestire gli esercizi e i passaggi da fare senza una valida guida. Per questo è stata creata l’app selfBACK ed è stata testata su 461 volontari. I risultati sono pubblicati sulla prestigiosa rivista JAMA (Sandal LF et al, 2021).

L’app selfBACK spiega cos’è il mal di schiena e adatta consigli e feedback alle azioni che possiamo intraprendere per affrontare il dolore, inclusa l’attività fisica e l’esercizio. Poiché l’applicazione utilizza l’Intelligenza Artificiale e attinge alle esperienze di altre persone con il mal di schiena, i consigli che riceveremo saranno appositamente personalizzati per le nostre esigenze.

Si tratta di un’app con solide basi scientifiche che potrà aiutarci a gestire e migliorare lombalgia e dolore alla schiena.