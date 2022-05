L’Italia è famosa in tutto il globo per i suoi primi unici e sfiziosi. Oltre ai classici spaghetti alle vongole o al pomodoro e alla pasta al forno filante e sfiziosa, chi ama cucinare potrà preparare risotti cremosi. Al riso e alla pasta, poi, si potranno sostituire gli gnocchi, la loro morbidezza conquisterà anche chi ha problemi di masticazione. Oggi si andrà a vedere una ricetta che vede gli gnocchi abbinati ad un pesto di prezzemolo da alternare al classico con basilico. Un piatto goloso, perfetto per un pranzo in famiglia o, perché no, da preparare quando si hanno ospiti in casa. Il pesto di prezzemolo è perfetto per esaurire eventuali residui di questa erba ancora presenti in cucina dopo aver cucinato altro.

Ingredienti per 5 persone:

1 kg di gnocchi di patate;

50 g di prezzemolo;

30 g di noci;

10 g di mandorle;

50 g di formaggio grattugiato;

50 g di olio EVO;

pepe nero, quanto basta;

sale, quanto basta.

Oltre agli spaghetti alle vongole o al pomodoro ecco come preparare un primo piatto sfizioso con prezzemolo perfetto per l’estate

Gli gnocchi potranno essere acquistati già pronti oppure preparati in casa. Questa seconda opzione è più macchinosa e porterà via più tempo. Per questo se si hanno le ore contate è meglio optare per l’acquisto di gnocchi solamente da cuocere. Mentre si mette a scaldare l’acqua per gli gnocchi, con un po’ di sale, ci si potrà occupare del pesto. Lavare accuratamente il prezzemolo, sgusciare le noci e le mandorle. Prendere una ciotola capiente e aggiungere il prezzemolo tagliato, le noci, le mandorle spezzettate, il formaggio grattugiato e l’olio EVO. A questo punto procedere tritando il tutto e, in seguito, aggiungere sale e pepe nero. Una volta pronti gli gnocchi dovranno essere uniti al pesto in una padella antiaderente con un filo di olio EVO. Fare scaldare per qualche minuto a fuoco lento e sistemare in un piatto di portata. Servire in tavola gli gnocchi caldi.

Alternative

Al classico formaggio grattugiato si potrà sostituire il pecorino, ma sarà necessario diminuire la quantità di sale nelle fasi successive. Inoltre, chi è allergico o intollerante a mandorle o noci potrà eliminarle dalla preparazione. Nella fase finale si potranno anche aggiungere all’interno della padella antiaderente delle acciughe che, una volta sciolte, doneranno ancora più sapore al piatto.

