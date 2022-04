I primi sono i piatti più apprezzati della cucina italiana, facili da preparare ma ricchi di gusto. Pasta, lasagne o cannelloni sono ottimi per un pranzo veloce ma anche per i pasti delle feste. Facili e rapidi da preparare permettono di fare bella figura senza troppa fatica, tutti li apprezzeranno e ci riempiranno di complimenti.

Tra i formati di pasta più amati ci sono quelli lunghi, tra cui gli spaghetti e le tagliatelle. Possono essere conditi in diversi modi, come ad esempio col pesto ma anche il semplice pomodoro. Per chi è già proiettato verso l’estate, ecco la ricetta di primavera che ci permetterà di gustare uno sfizioso primo piatto con asparagi e gamberi, una preparazione semplice ma d’effetto.

Si consiglia di utilizzare dei gamberi già sgusciati e puliti, per velocizzare le operazioni. Sarà sufficiente acquistarli in pescheria o al banco del pesce di fiducia.

Ingredienti

600 grammi di tagliatelle o spaghetti;

400 grammi di code di gamberetti;

500 grammi di asparagi;

300 grammi di pomodorini;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta.

Ecco la ricetta di primavera per preparare uno sfizioso primo piatto con asparagi che ci farà dimenticare lasagne e pasta al forno

Prendere i gamberetti e, se necessario, pulirli e rimuovere il filo nero aiutandosi con uno stuzzicadenti. In seguito, prendere i pomodori e lavarli sotto l’acqua corrente prima di tagliarli a metà. In seguito, farli scaldare in una pentola antiaderente insieme a dell’acqua. Dopo averli puliti e aver rimosso la parte coriacea sul fondo, mettere a bollire gli asparagi facendo attenzione a non farli diventare troppo morbidi.

Sempre nella pentola antiaderente, dopo aver rimosso i pomodori appena scaldati, mettere a rosolare i gamberi insieme agli asparagi tagliati a tocchetti e all’olio EVO. I pomodori, poi, dovranno essere aggiunti ai gamberi e agli asparagi nella pentola antiaderente e insaporiti con un pizzico di sale. La cottura dovrà proseguire per una decina di minuti facendo attenzione a non annerirli.

Intanto, fare bollire dell’acqua in una pentola capiente e, una volta pronta, gettare le tagliatelle e lasciarle cuocere seguendo le istruzioni sulla confezione. Come per gli asparagi, anche le tagliatelle o gli spaghetti dovranno essere al dente. In seguito, quindi, unire alla pasta il condimento di gamberetti, asparagi e pomodoro. Una volta pronto, sistemare in un piatto di portata e servire in tavola. Preferibilmente questa pasta andrebbe consumata in giornata, si sconsiglia di conservarla in frigorifero, perché i gamberi potrebbero vedere alterato il loro sapore.

Approfondimento

