Quando si pensa ai fiori di maggio, è impossibile non ricordare la celebre canzone di Fabio Concato. In effetti se aprile è il mese dei fiorellini dei prati, maggio è come una cascata di fiori caduti dal cielo. In questo mese terrazze e giardini si copriranno di un manto incredibile di colori. Fra questi ammireremo le rose, ma anche dei fiori che spesso si confondono con altri.

Rose, glicini e lillà in maggio

Le rose sono dei fiori tipici del mese di maggio, insieme a glicini, anemoni, iris, lillà e altri ancora. Forse pochi sanno che la rosa necessita di un cambio di terreno ogni anno o due al massimo. Non c’è bisogno di un invasamento, ma che il terreno sia nuovo. Quando poi si pianta, allora meglio sistemarla a una profondità di almeno 10 cm. In questo modo farà delle splendide fioriture.

I glicini cominciano a fiorire già verso fine aprile. A maggio ricopriranno i pergolati di magnifici colori lilla, anche se vi sono varietà di giallo, rosso, rosa e bianco. Il tronco dei glicini si forma negli anni, aggrovigliandosi su se stesso e appoggiandosi alle strutture di pergolato.

Oltre a rose, glicini e lillà, troveremo a maggio anche i falsi gelsomini, una meraviglia della natura.

I piccoli fiorellini bianchi del falso gelsomino

A volte il falso gelsomino, o rincospermo, si confonde con quello vero. Tuttavia appartengono a origini e specie diverse. La differenza la si trova nei fiori, anche se un po’ si assomigliano. Quelli del falso gelsomino sono a cinque petali e formano quasi un’elica.

La corolla non è compatta, ma ogni petalo è staccato dall’altro. Inoltre i petali hanno un attacco molto particolare allo stello. Non partono diritti come per gli altri fiori, ma sono girati di 45 gradi. Dei fiorellini da osservare con curiosità, anche per il loro colore bianco, leggermente sul crema.

Oltre a rose, glicini e lillà troviamo a maggio questi fiori profumati e dalla bellezza straordinaria ideali per città e campagna

Un altro vantaggio dei fiori del falso gelsomino è il profumo, che non è invadente. Per questo motivo molti li utilizzano per coprire muri e facciate nei mesi di maggio e giugno. In questi due mesi primaverili, spuntano fuori, coprendo di un bel manto candido muri e facciate. Potrebbe anche fiorire in estate se in condizioni di luce e temperatura favorevoli.

Un vantaggio notevole di questa pianta è che non ha bisogno di grandi cure, essendo molto resistente. L’unica cosa riguarda il terreno. Va scelto di tipo non compatto, per permettere bene la crescita delle radici.

Una pianta che può trasformare una casa, un muro, un giardino e trasformarsi anche in siepe.

Approfondimento

Per un orto e giardino rigogliosi ecco i lavori da fare entro fine aprile anche su asparagi, cavoletti e meli