Questo film di Netflix è un successo mondiale da vedere assolutamente nonostante le pessime recensioni dei critici

Alle volte succede che l’opinione del pubblico sia più forte e più virale di quella degli esperti dei film. Questo fenomeno è avvenuto varie volte nella storia. Pensiamo a opere come Braveheart-Cuore impavido, Space Jam e Patch Adams. Furono maltrattati dalle recensioni ufficiali, ma divennero dei successi amatissimi. Lo stesso vale anche per Netflix. Recentemente ci siamo concentrati su questa serie che ha sconvolto gli Stati Uniti parlando dei segreti di questo personaggio molto amato e apprezzato anche in Italia.

Oggi invece ci concentriamo su un film che nelle ultime settimane ha scalato qualsiasi classifica della nota piattaforma streaming. Questo record riguarda un film argentino, che in italiano si intitola Grandine, mentre nell’originale in spagnolo si chiama Granizo. Vediamo in sintesi di cosa parla e proviamo a capire per quale motivo questo film di Netflix è diventato un successo mondiale, a sorpresa.

Di che cosa parla

La trama si concentra sulla storia di un meteorologo. Miguel Flores è una star della televisione argentina. È osannato dal pubblico che adora i suoi modi allegri e brillanti. La sua vita va alla grande. La sua giornata si apre al ritmo di Felicità di Albano e Romina; le persone lo fermano per le strade di Buenos Aires per fare selfie e ricevere autografi.

Eppure, all’inizio di una nuova avventura in un talk show, assicura tutti sul bel tempo previsto per la serata. Nulla di più sbagliato. Una grandinata di dimensioni eccezionali si abbatte sulla capitale, causando danni immensi alle persone, alle auto e alle case. All’improvviso la fama gli si ritorce contro. Così si rifugia a Cordoba, nell’interno del Paese, per riscoprire l’affetto della figlia.

Dopo le minacce e il massacro mediatico, troverà un modo di riprendere la sua vita in mano in maniera a dir poco inaspettata. L’interprete del meteorologo è Guillermo Francella, uno dei più famosi attori sudamericani. Partecipò al film argentino Il segreto dei suoi occhi, premio Oscar al miglior film straniero nel 2010. Ma ora vediamo le ragioni che potrebbero spiegare una diffusione improvvisa e così universale di un film che fa ridere, ma anche riflettere.

Questo film di Netflix è un successo mondiale da vedere assolutamente nonostante le pessime recensioni dei critici

Stroncato dalla critica, che lo ritiene banale, è diventato un successo senza fine nelle ultime settimane su Netflix. Si tratta del film più visto in assoluto nei Paesi in cui non si parla inglese, così come è stato il terzo più visto a livello mondiale in questo mese di aprile. E allo stesso modo ha raggiunto il primato in circa 30 Paesi, tra i quali alcuni distantissimi anche culturalmente dall’Argentina, come la Bulgaria o la Finlandia.

Andrebbe visto da tutti gli appassionati, perché in maniera ironica ed accessibile parla di temi in cui siamo immersi tutti noi. Grandine ci fa riflettere sul potere massacrante dei mezzi di comunicazione di massa, così come sulla possibilità di sbagliare nella vita. Magari senza essere spazzati via improvvisamente dalla memoria collettiva. Inoltre, riflette sulla capacità di ricreare la propria vita dopo che qualche evento l’ha scossa nel profondo. I personaggi cambiano e migliorano quando capiscono di poter approcciare la vita in maniera più positiva. Forse, trascorrere un’ora e mezza di fronte a questo film può farci sentire meglio, oltre a farci immergere nelle atmosfere di un Paese così lontano ed affascinante.

