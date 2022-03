La primavera è il periodo dei fiori e già si osservano sui prati e nei parchi. Anche gli alberi cominciano a colorarsi e a ridare un tocco di gioia alla natura. Tra i tanti fiori, eccellono le rose che arricchiscono di bellezza giardini e terrazze.

In genere non fiorisce subito all’inizio della primavera, ma attende il mese di maggio. Tuttavia, non è raro vedere delle rose già spuntate, anche grazie al cambio repentino di temperatura. In natura esistono quelle annuali e quelle rifiorenti. Queste ultime prolungano la stagione della fioritura per arrivare fino in autunno.

Qualche trucco per far durare di più le rose

Questo fiore bellissimo ha bisogno di alcune attenzioni. Per delle belle fioriture, il terreno di una rosa va cambiato ogni anno, al massimo ogni due. Se non lo facciamo, le rose dureranno sempre di meno, non avendo un terreno fertile da cui nutrirsi. Cambiando il terreno avremo sicuramente una ricca fioritura.

Di per sé non è normale che la rosa ritardi a fiorire. Ma esiste anche un modo per far rifiorire una seconda volta le rose del terrazzo o quelle in casa. Finito il periodo della fioritura, arriva il momento della potatura. Si tagliano i rami a 5 cm dalla base e poi si ripiantano in giardino in piena terra. Così facendo le rose rifioriranno dopo due mesi e potremo ancora ammirarle in giardino.

La rosa cresce bene quando è esposta al sole. Il sole è il suo elemento preferito. Naturalmente fiorendo nel periodo caldo ha anche bisogno di molta acqua. Meglio anche se il terreno è ben drenato per evitare problemi alle radici.

È normale che la rosa ritardi a fiorire commettendo questi errori, ma ecco il segreto per trasformarla in una pianta da sogno

Per questo bel fiore, ci sono degli errori da evitare che rendono più complicata la fioritura. Il primo è controllare d’aver piantato la rosa oltre 10 cm dal suolo. In caso contrario la pianta rallenterà la fioritura.

Inoltre non bisogna concimare molto, altrimenti la pianta ne soffrirebbe. Meglio dare meno concime piuttosto che troppo. Un altro errore è di togliere tutti i germogli secchi dalla pianta. In questo caso la rosa potrebbe fermare la sua crescita.

Un segreto per una rosa rigogliosa

I nemici della rosa sono i suoi parassiti, come gli afidi. Fanno seccare le foglie e la pianta cresce con difficoltà. Per rimediare, basterebbe piantare accanto alla rosa dell’aglio. La sua presenza allontanerebbe automaticamente i parassiti di questa pianta. Vedremo in questo modo la rosa crescere bella e rigogliosa.

Lettura consigliata

Questa pianta sarà un’esplosione di colore e profumo nel giardino di primavera e attirerà anche le api per un apprezzatissimo miele