Orto e giardino in questi ultimi giorni di aprile richiedono qualche attenzione in più. Ci sono verdure e ortaggi da sistemare. Alla frutta daremo qualche cura a primavera ormai cominciata. Vediamo allora quali sono i lavori da fare in questo fine aprile per l’orto e la frutta.

Lavori nell’orto

Nell’orto ci sarà da curare in particolare le corone degli asparagi, ultima possibilità per loro di essere piantate in tempo. Anche i cavoletti di Bruxelles vanno seminati in semenzaio entro la fine del mese.

Alla fine del luglio scorso abbiamo seminato i cavoli e li abbiamo trapiantati anche a settembre. Ora saranno pronti per fornire le talee durante il mese di maggio. I porri, invece, devono essere seminati subito in un semenzaio, in modo da essere trapiantati in seguito. Sono lavori da farsi per un orto e giardino rigogliosi.

Per quanto riguarda i piselli, è il momento di sistemare i tutori nel terreno, prima che le piante diventino troppo alte. Nei lettorini troviamo le carote, che dobbiamo diradare le une dalle altre. In questo modo se ne avanzassero per il diradamento, allora potremmo anche consumarle.

Prendersi cura della frutta

Teniamo d’occhio i meli, perché la muffa della mela è difficile da controllare con i prodotti chimici. Sarà perciò opportuno recidere tutti i getti, che sono stati colpiti appena possibile.

Prendiamoci cura anche dell’uva spina, un arbusto dalle ottime proprietà salutari per l’uomo. In questo periodo può essere seriamente attaccata dalla muffa. Tuttavia, l’applicazione sistematica di anticrittogamici dovrebbe risolvere il problema. Basterà farlo durante la prima fase di fioritura e poi ripetere tre settimane dopo.

Per un orto e giardino rigogliosi ecco i lavori da fare entro fine aprile anche su asparagi, cavoletti e meli

Per un giardino bello a vedersi ecco alcune attenzioni da dare ai vari fiori. Pensiamo alle rose che vanno concimate con concime organico, se non è stato ancora fatto. I tuberi delle dalie, che non hanno ancora prodotto getti, li trapianteremo in giardino nelle due prossime settimane. Li sistemiamo alla profondità di almeno 10 centimetri, inserendo dei puntelli.

Pensiamo anche alle viole e alle viole del pensiero. Le seminiamo all’aperto per farle fiorire durante la fine dell’estate e agli inizi dell’anno prossimo.

Prepariamo i crisantemi a fioritura tardiva, per i mesi estivi. I loro vasi vanno collocati su una superficie compatta e al sole, ma soprattutto al riparo dal vento forte.

In questo periodo seminiamo anche le piante annuali spontanee come basilico, canapa, calceolaria, girasole ecc. Le pianteremo in file se ne vorremo ottenere delle talee. Invece, le sistemeremo a gruppi si desideriamo avere delle piante da ornamento.

Il giardino roccioso

Questo è anche il periodo in cui si mettono a dimora le piante da roccia. Basterebbe passare nei vivai per vederne un gran numero a disposizione. Sarà a noi poi scegliere quelle che preferiamo di più.

Sono questi i lavori da fare entro fine di aprile in orto e giardino.

Approfondimento

È una pianta d’appartamento poco conosciuta, eppure è di una bellezza particolare e inoltre fiorisce tutto l’anno