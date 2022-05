La stagione estiva si sta avvicinando e con lei arriverà anche il momento in cui si cominceranno a trascorrere dei periodi al mare. In realtà molti hanno già cominciato a fuggire dall’afa cittadina durante i fine settimana. Dalla Liguria con la meravigliosa Loano alle spiagge dorate e acque limpide della Sardegna non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Oltre a scegliere il luogo dove trascorrere il periodo estivo, però, sarà ottimo anche cercare di capire cosa portare in spiaggia. La comodità prima di tutto ma anche la moda e le tendenze ogni tanto vanno assecondate. Tra le tendenze per l’estate 2022 ne troviamo in particolare tre impossibili da ignorare. Borsa, cappello e occhiali da sole ci renderanno protagoniste giovanili del bagnasciuga a qualsiasi età. Tuttavia non accessori a caso ma dalle caratteristiche ben precise.

Oltre a questa borsa di tendenza ecco 2 accessori giovanili da portare in spiaggia anche a 50 anni per godersi meglio sabbia e mare cristallino

La borsa di tendenza per l’estate 2022 è quella di paglia. Sembra una banalità dal momento che la borsa in questo materiale tende a ripresentarsi ciclicamente ad ogni stagione estiva. Innegabilmente si tratta di un grande classico utilizzato sia in città che al mare. Si potranno scegliere in diverse tipologie e materiali, da super colorate o con decorazioni di diverso tipo a minimali. Per la spiaggia ottime quelle in paglia, raffia o rattan, voluminose e resistenti, senza pellame o dettagli che potrebbero rovinarsi a contatto con acqua e salsedine. La scelta potrà vertere sulla borsa in juta proposta da Mango a circa 40 euro ma anche quelle di Zara personalizzabili a circa 26 euro. Chi vuole qualcosa di lusso potrà optare per il secchiello di Saint Laurent a 1.250 euro oppure il cestino di Prada a 650 euro.

Cappellini

Tuttavia, oltre a questa borsa di tendenza ecco 2 accessori immancabili nel guardaroba delle più modaiole, il cappellino da pescatore e gli occhiali da sole. Il cappellino è una tendenza che torna, dopo che lo scorso anno aveva già spopolato sulle teste di molti. Si tratta di un capo che unisce comodità, moda e utilità dal momento che utilizzare un cappello in spiaggia è da sempre consigliato. Non solo cappelli da pescatore realizzati con la tecnica crochet ma anche quelli classici, a tinta unita o coloratissimi. Una moda che li porterà sul capo degli uomini ma anche delle donne. Jacquemus lo propone da donna di colore verde a 90 euro, per spendere di meno si potrà scegliere quello di Uniqlo a 19,90 euro.

Occhiali da sole

L’ultimo pezzo che non può mancare in spiaggia sono gli occhiali da sole. Anche in questo caso si andranno ad unire funzionalità e moda dal momento che sono fondamentali in spiaggia. Proteggere gli occhi con degli occhiali da sole di qualità, infatti, è raccomandato da tutti gli esperti. Oltre ai classici occhiali da sole neri, però, in questo 2022 saranno quelli super colorati a spopolare. Montature e lenti dai colori accesi e pop, tornati direttamente dagli anni 2000. Tra i colori più diffusi troviamo il giallo, il viola e il verde. Tornano anche gli occhiali da sole a mascherina, grandi e a specchio. I Rayban Wayfarer a circa 150 euro sono sempre una garanzia ma si potrà optare anche per occhiali di forte tendenza. Tra questi troviamo i Valentino squadrati a 310 euro ma anche i Gucci con lente a farfalla a 860 euro.

Approfondimento

