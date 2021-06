Con l’arrivo dell’estate ci si mette alla ricerca della meta ideale dove passare le vacanze. Senza andare troppo lontano si andrà alla scoperta di una delle spiagge più belle d’Italia.

L’Italia, infatti, nasconde alcune delle perle più meritevoli d’Europa di cui si è spesso parlato anche su queste pagine (consultare qui).

Tra queste perle merita un discorso a sé la spiaggia di Porto Giunco vicino alla città di Villasimius, nel Sud della Sardegna.

In molti hanno definito questa spiaggia un vero e proprio paradiso terrestre caratterizzato da mare cristallino e sabbia bianca e rosa.

Uno degli angoli più belli d’Italia tra fenicotteri, sabbia rosa e mare cristallino per una vacanza economica che ci ruberà il cuore

È un luogo magico e molto ampio circondato da eucalipti e da una rigogliosa vegetazione.

La spiaggia di Porto Giunco si estende ai piedi di un promontorio e dà il nome ad un’antica torre di avvistamento. Si tratta di una torre facilmente raggiungibile dalla spiaggia percorrendo un sentiero perfetto anche per chi non è allenato.

Dalla torre sarà possibile ammirare il meraviglioso panorama della costa.

La spiaggia è famosa per la sua finissima sabbia dalle interessanti sfumature rosate. Il colore rosa dell’arenile proviene dalla presenza di molte rocce di granito rosa che, erodendosi, donano questa sfumatura alla spiaggia.

Per quanto riguarda l’acqua è sempre cristallina, un azzurro che vira in diverse sfumature.

Come si scriveva in precedenza, si tratta di una spiaggia molto ampia. Per questo motivo anche se molto frequentata non sarà mai affollata al punto da non trovare posto.

La parte centrale della spiaggia è chiamata Notteri. Un luogo spettacolare dove è possibile visitare lo stagno in cui vivono dei fenicotteri rosa.

Per raggiungere la spiaggia di Porto Giunco si potrà partire proprio da Villasimius.

Proprio a Villasimius, oltre alla spiaggia, si potrà fare un vero e proprio salto nella storia alla scoperta di resti archeologici di età nuragica.

Tra questi sarà possibile visitare la necropoli di Accu is Traias nei pressi della spiaggia Is Traias.

Secondo gli storici questa necropoli è stata attiva fino al IV secolo dopo Cristo. Per questo motivo è ricca di oggetti e corredi funerari testimonianza delle diverse epoche.

