I centesimi non valgono più niente per fare la spesa ma nell’orto e con questi altri utilizzi valgono come pepite d’oro

I centesimi sia nei tagli di 1, 2 e 5 sono costituiti di acciaio ma placcati in rame. Spesso al supermercato troviamo articoli che costano 10,99 o 5,99 euro e quindi ci restituiscono come resto 1 centesimo. Purtroppo i centesimi per fare la spesa valgono ben poco. Abbiamo quindi due possibilità o iniziamo una colletta nel porcellino salvadanaio oppure li utilizziamo per una di queste idee.

La percentuale di rame che contiene la moneta da 5 centesimi è del 5,36%. Il rame è fondamentale nell’orto e per le piante. È infatti essenziale ad alcune funzioni enzimatiche dei vegetali. Questo metallo è importante anche in qualità di antiparassitario. Elimina, infatti, le possibilità che le spore fungine si propaghino. Inoltre ci sono dei terreni che sono carenti di rame: ad esempio quando sono presenti fosforo e zinco in elevate quantità. Anche il pH alcalino del terreno può rendere il rame meno assorbibile dalle piante. Per capire quale tipo di terreno sia il nostro, basterà un cucchiaio di aceto e bicarbonato, effettuando un semplice test casalingo. Vediamo però come utilizzare i centesimi in giardinaggio.

I centesimi per le piante

Sono molte le specie vegetali che sono soggette alla ruggine. Fra queste annoveriamo le rose, i gladioli, le melanzane, le zucchine ma anche i nostri amati gerani. Gli esperti consigliano di mettere nel terreno alcuni centesimi e ciò allontanerebbe questa malattia.

Un’altra funzione del rame è quella antimicrobica ed antibatterica. Mettendo un centesimo nell’acqua dei fiori recisi, i batteri non prolificheranno. I nostri fiori appassiranno meno velocemente.

Per quanto riguarda le ortensie recise abbiamo visto come un trucco geniale che potrebbe prolungarne la vita.

Per le piccole manutenzioni

I centesimi sono perfetti per alcuni piccoli lavoretti che risolvono però grandi fastidi. Ne è un esempio il tavolo che dondola perché le gambe non poggiano perfettamente a terra. Basterà incollare sotto la gamba un centesimo e avremo annullato l’effetto del tavolo traballante.

Inoltre un centesimo ci può esser d’aiuto quando non abbiamo il cacciavite sottomano. Per allentare una vite o avvitarla meglio, basterà inserire nella scanalatura il centesimo e girare.

Per allontanare le mosche

Secondo alcuni ci sarebbe un sistema rapidissimo per allontanare le mosche da casa. Basterebbe mettere una manciata di centesimi in un sacchetto per il freezer riempito d’acqua e appenderlo davanti alla finestra. Il riflesso prodotto dall’acqua e dai centesimi farebbe scappare le mosche ad ali spiegate.

I centesimi non valgono più niente per quanto riguarda il potere d’acquisto ma in queste applicazioni ci saranno estremamente utili.

