L’Italia è un Paese ricco di vere e proprie perle. Delle piccole città che richiamano, tutti gli anni, turisti da tutta Europa. In un precedente articolo si era trattato di un piccolo borgo medievale dalla bellezza unica (qui).

Una delle regioni più amate e ambite in assoluto è la Liguria. Infatti, qui durante l’estate arrivano a riposarsi moltissimi turisti italiani ed europei.

Si tratta di una regione famosa per la focaccia, il mare e le sue piccole città stupende. Delle vere e proprie perle affacciate sul Mar Mediterraneo.

Tra queste piccole città una tra le più conosciute è sicuramente Loano. È una città che sorge in provincia di Savona e che attira ogni anno moltissimi turisti per via delle sue spiagge e del suo grandissimo porto. Ecco perché questa splendida località affacciata sul Mediterraneo è perfetta per chi cerca relax e mare da sogno.

Un vero e proprio gioiello

La Liguria, e Loano, sono mete ideale in ogni stagione per via del clima mite.

Il centro storico di Loano è molto vario, caratterizzato da palazzi imponenti, decorati e da piccoli negozi. La storia di questa città non può prescindere da quella della famiglia Doria. Nel corso degli anni, infatti, Loano si trasformò in un luogo che ne rispecchiasse la grandezza.

Oggi, Palazzo Doria è sede del Comune ed è uno dei palazzi più rappresentativi del rinascimento.

Tra gli edifici di un certo pregio non si può non ricordare il convento di Monte Carmelo, inserito tra i monumenti nazionali italiani.

Anche in questo caso furono i Doria a fondarlo nel 1602 e affidato all’Ordine dei carmelitani scalzi.

Mare e dintorni

Il mare di Loano ha ottenuto la “Bandiera Blu” per l’undicesimo anno consecutivo nel 2020.

Si tratta di un riconoscimento che viene conferito alle località di mare che soddisfano alcuni criteri per quanto riguarda servizi e acque.

Non si può non nominare la splendida passeggiata che si snoda tra mare e palme affacciandosi sulla spiaggia.

La spiaggia si presenta molto suggestiva e spaziosa. Perfetta per chi vuole rilassarsi e godersi un mare splendido.

Anche chi ama fare immersioni sarà accontentato. La fauna marina, qui più che altrove, è incontaminata e ci permetterà di immergerci tra ricci di mare, polpi, orate e moltissime altre specie.

Inoltre, in mare aperto, non è raro imbattersi in delfini.

Poco lontano da Loano, poi, troviamo le grotte di Toirano. Si tratta di grotte antichissime molto conosciute per la loro bellezza e per la loro valenza archeologica.

Ricche di stalattiti e stalagmiti, conservano innumerevoli tracce risalenti a circa dodicimila anni fa di homo sapiens. Meritano sicuramente una visita.

