Una coda potrebbe aiutarci a rendere la nostra capigliatura invidiabile. A volte ci sembra che i capelli fatichino a ricrescere e vorremmo cambiare il nostro look allungando la chioma. Ci può solleticare l’idea di applicare delle extension ma, seppure ne esistano di molto naturali, si tratta pur sempre di una soluzione posticcia e costosa.

Allora vediamo quale può essere il rimedio che ci arriva dalla natura e che è utilizzabile da tutti.

Parliamo di una pianta contenente molti alcaloidi tra cui la nicotina.

Sveliamo un segreto del tutto naturale per far crescere capelli ricci o lisci più forti e più velocemente senza costose extension

Questa pianta è molto utilizzata anche sotto forma di integratori che avrebbero proprietà diuretiche. Sembrerebbe infatti che l’assunzione aumenterebbe la capacità di eliminazione dei liquidi da parte dei reni. Ma anche altre proprietà vengono attribuite all’equiseto. Tra queste anche migliorare la pelle del corpo e contrastare la cellulite e le smagliature.

Viene anche chiamata coda cavallina ed è ricca di minerali, vitamine e flavonoidi. Il consumo per via orale sarebbe sconsigliato ai soggetti con problemi cardiaci o renali.

Ma l’utilizzo di cui parliamo oggi è topico.

L’equiseto contiene elementi capaci di stimolare e tonificare il cuoio capelluto, favorendo la crescita dei capelli.

Ha anche una funzione astringente per cui riduce l’eccesso di sebo prodotto dalla cute.

Se si ha la fortuna di vivere in zone verdi si potrebbe raccogliere la pianta fresca in quanto è una pianta spontanea.

La base di partenza è preparare il decotto di equiseto o coda cavallina. Utilizzando la pianta fresca occorrerà farne bollire 100 grammi in un litro d’acqua. Se si usa la pianta secca saranno sufficienti 20 grammi. L’ebollizione deve durare 30 minuti e poi lasciare in infusione per un paio d’ore. Infine filtrare e riporre in frigorifero.

Vediamo come preparare la lozione per averli lucidi e forti

La lozione per capelli che stiamo per preparare può essere applicata anche sulle unghie affinché si possano rinforzare.

Ci serviranno 40 millilitri di decotto di equiseto da unire a 60 millilitri di idrolato di rosmarino. Questo è un’acqua distillata e aromatica che si ottiene con una sorta di cottura al vapore per il rilascio di alcuni elementi degli oli essenziali.

Questa miscela andrà conservata in frigorifero per un massimo di 7 giorni in un erogatore spray.

Bisognerà applicarla uniformemente sulla capigliatura a giorni alterni senza risciacquare. Con un uso regolare i capelli risulteranno più robusti e verrà contrastata la tendenza alla caduta.

Così sveliamo un segreto del tutto naturale per sfoggiare una capigliatura sana e rigogliosa.

