Per un’estate alla moda sarà impossibile non sfoggiare questo incredibile capo di tendenza che sta spopolando sui social

Durante il primo lockdown un trend molto particolare aveva iniziato a spopolare su internet e, soprattutto, sui social.

Si sta scrivendo dei cappelli realizzati all’uncinetto, una vera e propria mania divenuta tendenza anche per l’estate in arrivo.

Sono copricapi realizzati con fili avanzati, nati anche per recuperare gli scarti. Veri e propri ambasciatori di una moda ecologica e sostenibile.

Una tendenza ripresa dalle più importanti case di moda che l’hanno riproposto in diversi colori e materiali. Bisogna, però, ricordare che la moda del crochet era già stata protagonista nel 2020 con shorts, top e abiti.

Come si scriveva, sono moltissimi gli stilisti che hanno inserito questo cappello crochet nelle loro collezioni. Le parole d’ordine diventano forme e colori per una vera e propria esplosione di stile.

Capaci di proteggerci dai raggi del sole ci doneranno freschezza facendoci sentire, allo stesso tempo, alla moda.

Si tratta di un capo perfetto per essere indossato anche nella mezza stagione, abbinato in tantissimi modi diversi.

Il modello che va per la maggiore è quello da pescatore ma non mancano anche in altre forme.

Alcuni marchi hanno proposto capelli a tesa stretta o in rafia intrecciata a mano.

I colori che vanno di più sono il bianco alternato a colori più accesi e vivaci.

È davvero uno dei modelli di cappello perfetto per sentirsi cool in ogni occasione. Uno tra gli accessori più visti addosso a influencer di tutto il mondo.

Chi non vuole spendere soldi e ha una certa dimestichezza con i ferri potrà crearsi questo accessorio a mano. In poche ore, infatti, si darà vita a un prodotto originale e inimitabile.

La tecnica per realizzarli è disponibile in diversi video tutorial, immagini e articoli capaci di guidarci nell’impresa passo dopo passo.

Attenzione

Per non rendere eccessivamente pesante il look, poi, si consiglia di non abbinare il cappello crochet con altri pezzi simili.

Creare abbinamenti tra accessori e capi d’abbigliamento all’uncinetto potrebbe appesantire il tutto. Meglio abbinarlo a capi semplici in cotone per rendere più casual il look. Quindi, Per un’estate alla moda sarà impossibile non sfoggiare questo incredibile capo di tendenza che sta spopolando sui social.

