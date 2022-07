Anche a causa del caldo, d’estate prepariamo sempre le solite ricette. Oltre a insalatone di riso, insalatone miste, caprese di pomodoro e mozzarella o prosciutto e melone in realtà non ci vengono in mente altre idee. In realtà, ce ne sarebbero tantissime e anche molto economiche. In cucina infatti basta conoscere poche regole di base e cercare di applicarle anche con prodotti simili a quelli che usiamo già abitualmente. Infatti, oltre a prosciutto e melone o pomodoro e mozzarella possiamo creare delle ricette davvero gustosissime e fresche per la nostra estate.

Ingredienti

Pasta sfoglia;

20 olive verdi denocciolate (così ci evitiamo un passaggio nella ricetta);

200 grammi di formaggio spalmabile;

2 uova;

olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Parliamo di salatini con olive e formaggio spalmabile. Li mangiamo sia come aperitivo sia come antipasto, magari anche sul nostro terrazzo con i nostri amici. Prendiamo la pasta sfoglia e cerchiamo di fare dei quadrati di cinque centimetri per lato. Poi, prendiamo le olive e le tagliamo a piccoli pezzi e poi le mettiamo in una ciotola. Ora, ci aggiungiamo il formaggio spalmabile, l’olio extravergine di oliva e un po’ di sale. Amalgamiamo tutto per bene e poi spalmiamo questo composto sulla nostra pasta sfoglia. In seguito, arrotoliamo i nostri quadratini e tagliamoli poi in piccoli tronchetti. Inforniamo a 180 gradi per un quarto d’ora e poi il piatto è pronto.

Oltre a prosciutto e melone o pomodoro e mozzarella ci sono degli economici antipasti freschi per una cena leggera ma gustosissima

Infine, ecco un’altra idea per allietare le serate d’estate con gusto e con poco sforzo. Per la preparazione ci serviranno:

150 grammi di olive verdi, meglio se denocciolate;

100 grammi di formaggio caprino;

5 cucchiai di ricorra;

pepe e noce moscata;

prezzemolo.

Questa ricetta presenta una facilità di esecuzione disarmante dato che dobbiamo prendere tutti questi ingredienti e metterli nel frullatore. Azioniamo la macchina e cerchiamo di ottenere una mousse il più omogenea possibile. Prendiamo delle ciotole e versiamo la mousse dentro, oppure possiamo farcire tramezzini, panini o persino bruschette. Volendo questa può anche diventare una gustosa salsa per carni pregiate o per pesci che abbiamo precedentemente cotto.

