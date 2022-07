L’ultima volta che le azioni Bca MPS avevano chiuso 8 sedute consecutive al ribasso era l’ottobre del 2018. Tra fine giugno e inizio luglio, poi, abbiamo assistito nuovamente a questo raro evento.

Nel 2018 questa sequenza aveva anticipato una breve ripresa delle quotazioni. Anche adesso la storia si ripeterà?

Fino a venerdì 8 luglio sembrava che fosse proprio così. Per due sedute consecutive, infatti, le quotazioni avevano chiuso al rialzo invertendo la tendenza in corso. La proiezione rialzista in questione è indicata in figura dalla linea tratteggiata. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in aera 0,58 euro. A seguire, poi, l’obiettivo successivo si potrebbe andare a collocare in aera 0,706 euro con la massima estensione in area 0,832 euro.

La seduta dell’11 luglio, però, potrebbe avere segnato la fine di questo movimento rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, il forte ribasso di circa il 6% ha messo a dura prova i rialzisti. Il tentativo rialzista di Bca MPS non è ancora archiviato, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. La mancata tenuta di area 0,486 euro, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 0,17 euro. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nei prossimi giorni.

Prima di concludere ricordiamo che negli ultimi tre mesi il titolo Bca MPS è stato più volatile del 75% dei titoli italiani muovendosi del +/- 7% settimanalmente.

La valutazione del titolo Bca MPS

Qualunque sia l’indicatore, il titolo Bca MPS risulta essere sottovalutato e non in maniera trascurabile. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili, se confrontato con la media del settore bancario di riferimento, esprime una sottovalutazione dei oltre il 50%.

Secondo l’opinione degli analisti, riportata sulle riviste specializzate, invece, le quotazioni del titolo sono in linea con il prezzo obiettivo medio. C’è, però, un aspetto che va considerato, l’enorme differenza tra il giudizio più positivo (si parla di una sottovalutazione del 50% circa) e quello più negativo (si parla di una sopravvalutazione del 100% circa). Viste queste enormi differenza si consiglia prudenza.

Per quel che riguarda la raccomandazione media, invece, è mantenere.

Il tentativo rialzista di Bca MPS non è ancora archiviato, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 11 luglio a quota 0,5055 euro, in ribasso del 5,87% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

