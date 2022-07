Secondo un recente sondaggio tra il pubblico femminile, oltre al sorriso, agli addominali e al fondoschiena, anche le spalle sarebbero un punto particolarmente apprezzato. Generalmente e in modo molto semplice, quando qualcuno nel Mondo dello sport ha le spalle larghe, si dice che sembri un armadio. Ma, attenzione che, complici personaggi femminili dello sport, anche tra gli uomini piacciono le donne con le spalle larghe. Una su tutte sicuramente la nostra “divina” Federica Pellegrini, che al suo fisico vincente e perfetto sa abbinare una femminilità assolutamente completa. Se cerchiamo di irrobustire proprio le spalle, ecco qualche suggerimento della nostra Redazione, anche senza andare in palestra.

Allenare le spalle anche per i principianti

Curiosamente ci sono attori di Hollywood dal fisico davvero incredibile, come il super sexy, Gerard Butler, già protagonista di 300, che si allenano anche senza gli attrezzi della palestra. L’esercizio più semplice in assoluto per cercare di allargare le spalle, sarebbe quello di fare delle alzate laterali con le bottiglie piene d’acqua. Ovviamente, meglio ancora sarebbe farlo con dei manubri, che possiamo tranquillamente acquistare e tenere a casa. Quindi, possiamo andare a prenderci le nostre due bottiglie, per fare delle spinte dal basso verso l’alto e viceversa. Esercizio che in gergo si chiama “military press” e che, con bottiglie o manubri può essere fatto anche a casa.

Oltre a manubri e alla palestra per irrobustire spalle e braccia ecco degli esercizi casalinghi semplicissimi

Considerando di essere all’inizio del nostro esercizio fisico, potremmo tranquillamente fare 15/20 sollevamenti, per 4/5 serie. Esercizi decisamente validi per andare a rinforzare le spalle. Ma, se invece abbiamo già delle spalle un po’ allenate, potremmo prendere la classica confezione di acqua da 6 bottiglie. Il che corrisponde a 9 kg circa.

Quante ripetizioni fare

Afferriamo la cassa d’acqua e partendo dal petto, proviamo a portarla su verso la testa. Anche in questo caso, 10 ripetizioni, per 3/4 serie. Oltre a manubri e alla palestra per irrobustire spalle e braccia, quindi potremmo migliorare e aumentare la potenza e il volume delle nostre spalle anche da casa e con una confezione d’acqua. Ricordiamo poi, quanto potrebbe essere importante anche la dieta, con alimenti in grado di aiutare lo sforzo fisico con un contenuto proteico importante.

