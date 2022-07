Scordarsi di pulire la piastra del ferro da stiro può danneggiare seriamente gli abiti. Che sia bruciata, sporca di calcare o appiccicosa, è necessario intervenire in modo tempestivo. Una mancata manutenzione, infatti, può oltretutto rendere il ferro da stiro inutilizzabile.

Per quanto esistano sgrassatori o sostanze chimiche in commercio, molto spesso si preferisce non utilizzarle. Inalare questo tipo di detergenti non è molto salutare e, volendosi proiettare in un’ottica di risparmio, viene quasi spontaneo arrangiarsi con quello che si può trovare tranquillamente in casa. A volte per la fretta di intervenire, altre volte per tagliare dei costi inutili sulla spesa al supermercato che inevitabilmente pesano sul bilancio mensile delle famiglie. Dunque vale la pena di sperimentare questi 4 metodi naturali per pulire la piastra del ferro da stiro, che non rovinano la piastra sul lungo termine e che permettono di svolgere comunque una manutenzione eccellente.

Un altro punto a favore, è che si tratta di prodotti assolutamente non inquinanti.

Per chi sente una forte responsabilità personale verso i propri consumi e verso il benessere del pianeta, questi metodi potrebbero rivelarsi eccezionali.

Partendo dalle sostanze più utilizzate a questo scopo, è possibile, anzitutto, ottimizzare l’utilizzo dell’aceto. Infatti, più che strofinare semplicemente la piastra con questo condimento fortemente acido, che ha un enorme potere igienizzante e scrostante, conviene miscelarlo con altri ingredienti. La potente miscela che si può ottenere, sarà in grado di rendere la vita più facile a moltissime casalinghe.

4 metodi naturali per pulire la piastra del ferro da stiro in acciaio da calcare e bruciature

La ricetta è molto semplice. Basta avvalersi di una ciotola, dove mettere 4 cucchiai di sale fino. A questi va aggiunta una quantità di aceto bianco, che permetta di ottenere un composto omogeneo. La consistenza finale dovrebbe risultare pastosa e granulosa, simile agli scrub che si utilizzano per il corpo.

Il connubio di aceto bianco e sale, oltre ad essere ecologicamente sostenibile e molto economico, è efficacissimo su bruciature e calcare. Infatti, permette di pulire la piastra senza rovinarla o rigarla ulteriormente. Per questo motivo risulta particolarmente indicato sulle piastre di ceramica.

Sarà sufficiente strofinare il preparato sulle incrostazioni con una spugna non abrasiva e poi ripulire gli eccessi con un panno umido.

Un modo per disincrostare l’elettrodomestico senza utilizzare alcun tipo di ingrediente, invece, è quello di far semplicemente svaporare il ferro da stiro. Questa semplice manovra è ottima per detergere approfonditamente anche le fontane interne.

Un altro metodo, facilissimo, consiste nel distribuire del sale grosso su della carta da forno. Su questa base, è sufficiente appoggiare la piastra e grattarla, tenendola aderente al piano di lavoro. Ciò permetterebbe di ottenere un’azione sgrassante notevole.

L’ultimo trucco, per pulire il ferro da stiro, richiede l’utilizzo di una candela accesa. Facendo colare la cera bollente sulle incrostazioni e poi pulendola rapidamente con un panno, si otterrà un risultato strepitoso. La cera, inoltre, andrà a proteggere meglio la superficie trattata, a patto però di non lasciare grumi o eccessi che potrebbero rivelarsi dannosi nel momento in cui il ferro da stiro verrà utilizzato sugli abiti.

Lettura consigliata

Riprodurre l’ortensia da una talea in acqua a costo zero con 2 trucchetti per ottenere un colore blu