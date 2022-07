Di solito è piccolo, si utilizza in ambito casalingo ed è prezioso per uscire di casa con gli abiti puliti e soprattutto senza pieghe. Stiamo parlando, chiaramente, del ferro da stiro che, rispetto al passato, è un elettrodomestico che è disponibile anche nella versione professionale.

Rispetto a quello classico che si tiene in casa, infatti, quello professionale è un ferro da stiro che è decisamente più evoluto. E che occupa anche più spazio tra le mura domestiche in quanto si presenta, in tutto e per tutto, come l’elettrodomestico che in genere si vede utilizzare nelle sartorie e nelle lavanderie. Vediamo allora di fornire tutta una serie di consigli utili per chi è interessato. O per chi comunque si appresta all’acquisto di un ferro da stiro professionale.

Come scegliere il ferro da stiro professionale per casa facendo molta attenzione a tutte queste caratteristiche

Nel dettaglio, rispetto a quello standard, sul ferro da stiro professionale c’è da dire, prima di tutto, che costa molto di più. Anche dieci volte di più. Ragion per cui occorre sempre valutare la spesa in ragione di quello che poi sarà in casa il suo effettivo utilizzo. Per esempio, l’acquisto di un ferro da stiro professionale può essere davvero perfetto quando in casa vive una famiglia numerosa.

Detto questo, per la scelta del miglior ferro da stiro professionale bisogna guardare, oltre al prezzo, pure alle caratteristiche della piastra, alla potenza ed anche alla capienza del serbatoio. E questo per chi, in particolare, vuole fare delle lunghe sessioni di stiro senza interruzioni.

Questa è quindi la risposta come scegliere il ferro da stiro professionale. Facendo inoltre molta attenzione, prima dell’acquisto, alla lunghezza del cavo per chi vuole stirare comodamente e agevolmente senza che sia mai necessario l’uso di prolunghe.

Come funzionano quelli professionali, dalla piastra ai filtri che sono brevettati

Rispetto a quello standard, la forza di un ferro da stiro professionale sta nella piastra che è a onde. E che permette, grazie alla concentrazione del vapore tra un’onda e l’altra, di ottenere un capo stirato già alla prima passata. In più, per la protezione dal calcare, i ferri da stiro professionali sono dotati di filtri. Che sono brevettati e che proteggono l’elettrodomestico anche da qualsiasi impurità che dovesse essere presente nell’acqua. Il che significa anche che il ferro da stiro professionale costa di più rispetto a quello standard, ma ha pure una durata superiore.